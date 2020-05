Denim naš najdraži: Kako se brinuti o omiljenom traperu?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Gigi voli šilterice, velike sunčane naočale i ogrlice

Traperice su jedan od najpraktičnijih odjevnih predmeta te su već generacijama prisutne u svakodnevici, no iako su toliko popularne, ipak zahtijevaju posebnu brigu i rituale njege.

- Traper hlače mogu trajati dugo, no treba ih prati što rjeđe, ne smijemo zaboraviti da su one prvenstveno radnička odjeća. S vremenom će one omekšati, a često pranje učinit će njihovu boju blijedom. Obavezno pri pranju treba okrenuti traperice naopačke, upravo kako bi se sačuvala ta karakteristična boja - komentirao je stručnjak za traper Adam Cameron za Robbreport.

Savjetuje da ih peremo samo kad im je potrebno osvježenje, no ne previše često kao druge hlače. Naime, denim pretjeranim pranjem gubi na kvaliteti, naročito ako je voda tvrda i deterdžent običan, odnosno klasičan kojeg inače koristimo.

Upravo zato, postoji i deterdžent za traper koji čuva njegova vlakna, ali i boju.

Bolje je prati ih u hladnijoj vodi, na taj način očuvat ćete nijansu. Nakon toga ih treba posušiti prirodnim putem, jer sušilica nije dobra za traper, uništava vlakno.

Stručnjak tvrdi i da će traperice s vremenom pokazati svoj karakter, one se s nošenjem mijenjaju i to je dio njihove osobnosti kao modnog i odjevnog predmeta.

Traper je napravljen od pamuka, a samim time je i osjetljiv na uništavanje tkanja, stoga je važno pri korištenju paziti na eventualne rupe i perforacije, hit detalj na mnogim trapericama. Idealne su one rupe koje imaju opšiveni rub, jer se rupa neće dalje širiti.

Kao i svake hlače, traperice se znaju raširiti na koljenima, no ako u tkanju imaju rastezljive niti, "koljena" će biti manja, odnosno slabije izražena.

