'Depiliram bikini zonu i znam ako ste bili 'veseli' noć prije'

Prema riječima Jessice Normanton, nema skrivanja nikakvih tajni kada svratite na depilaciju bikinija - a oni čak znaju jeste li imale spolni odnos noć prije tretmana.

29-godišnja plavuša iz Halifaxa otkrila je tajne klijenata i vitalne tragove koji sve otkrivaju.

- Za vrijeme intimne depilacije ne nosite gaćice. Dakle, ako ste imali seks noć prije termina i postoji neka vrsta curenja, to ćemo vidjeti. Sasvim je u redu, ali mi znamo - kaže Normanton.

Do sada većina nas zna da se ne biste trebali brijati između depilacija jer to može dovesti do neravnomjernog rasta dlačica, uraslih dlačica, pa čak i iritacije kože.

Foto: 123RF

Ali ako ste otišli svom depilatoru iza leđa i posegnuli za tom britvicom, profesionalca ne možete prevariti - oni će to znati.

Također, njega intimnog područja nakon termina je ključna i znat će ako niste o tome vodili računa. Osim pilinga tri do četiri puta tjedno, stručnjakinja savjetuje hidrataciju svaki dan, piše TheSun.