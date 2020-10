Perut treba liječiti, jer može dovesti i do ispadanja kose

Uzročnik nije samo suhi zrak, već i promjena prehrane, može biti i hormonalna ravnoteža, pa se protiv peruti u nekom dijelu života bori i do 80 posto ljudi, kaže dermatolog Tedi Kosović

<p>Ljeto i kupanje u moru bili su idealni i za čišćenje vlasišta, pa većina ljudi tijekom ljeta nema problema s peruti. No, povratak u zatvorene prostore, pogotovo kad započnemo s grijanjem, može dovesti do isušivanja vlasišta, a onda i pojačanog lučenja sebuma, koji postaje idealno hranilište za gljivicu Pityrosporum ovale, koja dovodi do razvoja peruti na kosi – kaže dermatolog dr. Tedi Kosović iz Splita.</p><p>Ta se gljivica prirodno nalazi na našoj koži, no kad se poremeti ravnoteža vlasišta, dovodi do ljuskanja kože u vidu malih bijelih kristalića koji padaju po ramenima i odjeći i stvaraju pomalo ružan dojam. </p><p>- Uzročnik nije samo suhi zrak, to je i promjena bioritma, načina prehrane, a u nekim slučajevima i hormonalna ravnoteža, tako da se s tim problemom u nekom dijelu života susretne i do 80 posto ljudi – ističe dermatolog.</p><p>Osim što izgleda ružno, problem može prerasti u seboreični dermatitis, upalu na vlasištu, uslijed koje može doći i do svrbeža kože na vlasištu te crvenila kože. No, najčešće nije riječ o ozbiljnom problemu i u većini slučajeva može se riješiti simptomatskom terapijom, odnosno komercijalnim šamponima koji se mogu nabaviti u drogerijama, odnosno apoteci. </p><h2>Odabir pravog šampona</h2><p>Kad birate šampon kojim ćete započeti liječenje, bitno je da je namijenjen baš rješavanju problema peruti. To znači da u sastavu, među ostalim, ima cinkov pirition, selenov sulfid, ketokonazol i salicilnu kiselinu i označeni su kao šamponi za liječenje prhuti. Ako je problem naglašen, bolje je izbjegavati prirodne preparate koje ljudi nerijetko koriste, kao što su ulje čajevca, soda bikarbona ili jabučni ocat za masažu i ispiranje vlasišta te pakunge, što se često savjetuje u medijima. Oni u većim dozama mogu i iritirati osjetljivo vlasište. </p><p>Također, liječenje je dobro započeti što prije, kako bi se spriječile moguće posljedice i važno je biti uporan: Kosu treba prati dva do tri puta tjedno (pogledajte upute: kod nekih preparata preporuka može biti i češće). Nakon tri do četiri pranja crvenilo i svrbež vlasišta trebali bi se povući, a u tom roku i barem smanjiti količina prhuti koju imate.</p><p> </p><p>- Tek u rijetkim slučajevima, ako se problem ne povuče nakon 2 do 3 tjedna redovitog pranja kose i vlasišta tim šamponima, može biti potrebna pomoć dermatologa, koji će u tom slučaju dati određenu terapiju – kaže dr. Kosović. Dodaje kako je važno posvetiti se liječenju, odnosno potražiti pomoć ako se stanje u tom roku nije popravilo, a pogotovo ako se pogoršava. Naime, u nekim slučajevima to može dovesti i do slabljenja, odnosno ispadanja kose. </p><h2>Ako ne prolazi, posjetite liječnika</h2><p>- Posebno bih na to upozorio muškarce. Kada postoji višak sebuma na vlasištu, zatvaraju se izlazni kanalići folikula dlake i korijen dlake ne može dobiti dovoljno kisika. Tako dolazi do njegovog 'gušenja', te propadanja kose, odnosno ispadanja, što se često može primijetiti baš kod muškaraca koji imaju perut – upozorava sugovornik. S druge strane, liječenje je u pravilu uspješno, što znači da ne morate ostati bez kose zbog peruti i nadraženog vlasišta. </p>