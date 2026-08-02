Dermatolozi savjetuju: Ovi prirodni lijekovi za opekline od sunca nude brzo olakšanje

13. Klonite se sunca i budite strpljivi: Ako imate opekline od sunca, najbolje je pokušati ostati u zatvorenom prostoru dok vam koža ne zacijeli - to može biti od nekoliko dana do tjedan dana, ovisno o težini opekline. Ako morate biti vani, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste pokušali zaštititi svoju kožu od dodatnih oštećenja. Držite se hlada i nosite šešir, kao i odgovarajući SPF. Čvrsto tkane tkanine ovdje najbolje funkcioniraju, pa kada držite majicu prema jakom svjetlu, ne biste trebali vidjeti kako prosijava.