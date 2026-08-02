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OPASNO SUNCE

Dermatolozi savjetuju: Ovi prirodni lijekovi za opekline od sunca nude brzo olakšanje

Iako je prevencija ključna, liječenje opeklina od sunca kućnim lijekovima može vam pomoći da se brže osjećate bolje. Potaknut ćete kožu da zacijeli, ublažiti crvenilo i bol te naučiti glavnu lekciju: Ne zaboravite kremu za sunčanje!
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Dermatolozi savjetuju: Ovi prirodni lijekovi za opekline od sunca nude brzo olakšanje
Opekline od sunca mogu biti jak neugodne. Ovih 13 metoda pomoći će da se brzo osjećate bolje. | Foto: Dreamstime
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Opekline od sunca mogu biti jak neugodne. Ovih 13 metoda pomoći će da se brzo osjećate bolje. | Foto: Dreamstime
Komentari 1

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