Dermatolozi savjetuju: Ovi prirodni lijekovi za opekline od sunca nude brzo olakšanje

Iako je prevencija ključna, liječenje opeklina od sunca kućnim lijekovima može vam pomoći da se brže osjećate bolje. Potaknut ćete kožu da zacijeli, ublažiti crvenilo i bol te naučiti glavnu lekciju: Ne zaboravite kremu za sunčanje!
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Opekline od sunca mogu biti jak neugodne. Ovih 13 metoda pomoći će da se brzo osjećate bolje.
| Foto: Dreamstime
Opekline od sunca mogu biti jak neugodne. Ovih 13 metoda pomoći će da se brzo osjećate bolje. |
Foto: Dreamstime
Opekline od sunca mogu biti jak neugodne. Ovih 13 metoda pomoći će da se brzo osjećate bolje.
| Foto: Dreamstime
1. Umirujuća kupka: Nakon dugog dana na suncu, prvo što trebate učiniti je isprati se. No, korištenje sapuna ili prevruće vode može isušiti i iritirati kožu opečenu suncem. Hladna kupka je bolja opcija. U kupku možete pokušati dodati zobene pahuljice. Istraživanja pokazuju da pomažu u smanjenju upale i svrbeža. Namačite se 15 do 20 minuta. Nakon toga, nježno osušite kožu tapkanjem čistim ručnikom. Trljanje kože samo će je dodatno iritirati.
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2. Hladni oblog: Zamotajte ledom u vlažnu krpu i držite ga preko opekline. To će apsorbirati dio topline s vaše kože, suziti krvne žile i smanjiti oteklinu. Ledeno hladna voda je također opcija, iako se ne preporučuje uranjanje opeklina. Umjesto toga, ulijte vodu i led u zdjelu, namočite krpu i stavite je preko opekline. Ponovite ovaj postupak svakih nekoliko minuta dok se krpa zagrijava. Oblog nanosite nekoliko puta dnevno po 10 do 15 minuta za brzo olakšanje.
3. Čaj: Taninska kiselina u crnom i zelenom čaju može pomoći u uklanjanju topline od opeklina od sunca, dok katehini (antioksidativni spoj) popravljaju oštećenja kože, pokazuju istraživanja iz 2011. godine. To može biti posebno korisno ako ste opečeni oko osjetljivog područja oko očiju. Jednostavno namočite dvije vrećice čaja u hladnu vodu i stavite ih na zatvorene oči kako biste smanjili oticanje i ublažili bol.
4. Puder protiv svrbeži: Ako vas opeklina svrbi, u oblog od ledene vode dodajte vrećicu praška za ublažavanje osipa. Aluminijev acetat u prašku sprječava da koža postane previše suha ili da je svrbi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. Hidrokortizonska krema: Smanjite svrbež, umirite iritaciju kože i smanjite upalu losionom, sprejem ili mašću koja sadrži 1% hidrokortizona. Hidrokortizon ima protuupalna svojstva, što znači da će smanjiti crvenilo i ublažiti bol blažih opeklina od sunca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Ostanite hidrirani: Pijte puno vode kako biste neutralizirali isušujući učinak opeklina od sunca. Ali ako ne možete dovoljno brzo jesti, grickajte hranu koja potiče hidrataciju, poput lubenice, krastavca, jagoda, rajčica, grejpa i dinje - sve to sadrži više od 90% vode.
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7. Strateški hidratizirajte: Nakon što ste se isprali hladnim tušem, nanesite hidratantnu kremu ili losion kako biste zadržali hidrataciju. Ovo je važan korak, inače biste mogli primijetiti da vam je koža suša nego prije. Za dodatno olakšanje, ohladite hidratantnu kremu u hladnjaku prije nanošenja. Samo izbjegavajte proizvode koji sadrže petrolej (poput vazelina) jer mogu zadržavati toplinu. Dobro je nanijeti i gel aloe vere - to je klasičan, uobičajeni lijek za opekline od sunca s razlogom.
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8. Spavanje: Spavanje s opeklinama od sunca može biti izazovno, ali trebate se odmoriti kako bi se vaše tijelo oporavilo. Pokušajte posipati baby puder po plahtama kako biste smanjili trenje i iritaciju. Zračni madrac također vam može pomoći da lakše zaspite jer zadržava manje topline. Ako su vam noge ili stopala opečena, podignite ih iznad razine srca kako biste smanjili oticanje.
| Foto: Dreamstime
9. Popijte aspirin: Može pomoći u ublažavanju boli, svrbeža i otekline blage do umjerene opekline. Uzmite dvije tablete svaka četiri sata. Acetaminofen i ibuprofen će djelovati jednako dobro; slijedite upute za doziranje.
| Foto: DREAMSTIME
10. Izbjegavajte iritanse: Ako je vaša opeklina blaga, anestetik bez recepta može se činiti dobrom idejom, ali trebali biste izbjegavati proizvode koji sadrže benzokain ili lidokain, jer mogu iritirati kožu. Pročitajte upute na svim lokalnim kremama ili gelovima koje biste mogli koristiti za ublažavanje opekline, jer mnogi sadrže isušujuće alkohole ili mirise koji mogu iritirati vašu kožu i odgoditi zacjeljivanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Nosite lagane tkanine: Oblačite isključivo mekane, udobne tkanine poput pamuka dok vam opeklina zacjeljuje kako biste smanjili bolno trljanje koje bi moglo dodatno iritirati vašu kožu.
12. Oduprite se porivu za guljenjem kože: Plikovi se mogu pojaviti od jakih opeklina od sunca. I, iako je primamljivo poželjeti ih probušiti, najbolje ih je ne dirati. Vaša koža i dalje može djelovati kao prirodni flaster, stoga nemojte pokušavati ukloniti plikove. Ako su mjehuri stvarno veliki i ispunjeni tekućinom, mogu se drenirati, ali ostavite kožu mjehura na mjestu.
13. Klonite se sunca i budite strpljivi: Ako imate opekline od sunca, najbolje je pokušati ostati u zatvorenom prostoru dok vam koža ne zacijeli - to može biti od nekoliko dana do tjedan dana, ovisno o težini opekline. Ako morate biti vani, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste pokušali zaštititi svoju kožu od dodatnih oštećenja. Držite se hlada i nosite šešir, kao i odgovarajući SPF. Čvrsto tkane tkanine ovdje najbolje funkcioniraju, pa kada držite majicu prema jakom svjetlu, ne biste trebali vidjeti kako prosijava.