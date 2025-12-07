Devet signala koji otkrivaju imate li erektilnu disfunkciju

Erektilna disfunkcija može poremetiti više od samog seksualnog života te utjecati i na psihu muškarca. Istraživanja pokazuju da će ovaj poremećaj tijekom života iskusiti više od polovice muškaraca
Prema studiji iz 2017., objavljenoj u časopisu Translational Andrology and Urology, gotovo 8 posto muškaraca u dobi od 20 do 29 godina i 11 posto muškaraca u dobi od 30 do 39 godina iskusi ovaj problem. Ovo su simptomi na koje treba paziti.
Prema studiji iz 2017., objavljenoj u časopisu Translational Andrology and Urology, gotovo 8 posto muškaraca u dobi od 20 do 29 godina i 11 posto muškaraca u dobi od 30 do 39 godina iskusi ovaj problem. Ovo su simptomi na koje treba paziti.
|
Foto:
Prema studiji iz 2017., objavljenoj u časopisu Translational Andrology and Urology, gotovo 8 posto muškaraca u dobi od 20 do 29 godina i 11 posto muškaraca u dobi od 30 do 39 godina iskusi ovaj problem. Ovo su simptomi na koje treba paziti.
1. PROBLEMI S POSTIZANJEM ILI ODRŽAVANJEM EREKCIJE - Očito je, ali ovo je najlakše za uočiti. Smanjeni libido također može biti znak. Ako redovito doživljavate bilo koji od ovih simptoma, razgovarajte s liječnikom. Možda ćete se osjećati neugodno, ali pronaći rješenje bit će puno bolje nego samo brinuti se o tome.
| Foto: Photographer: Mojzes Igor
2. IZOSTANAK JUTARNJE EREKCIJE - Noćne i ranojutarnje erekcije nemaju nikakve veze s osjećajem uzbuđenja, do njih dolazi zato što mozak oslobađa manje noradrenalina - hormona koji sprječava neprestane erekcije tijekom spavanja. Česta jutarnja erekcija ukazuje na to da su krvne žile zdrave. Smanje li se, to bi moglo značiti da te žile ne rade kako bi trebale i da se isti problem može pojaviti i u spavaćoj sobi, kada zapravo pokušavate postići erekciju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. NE RAZMIŠLJATE O SEKSU KAO PRIJE - Ako ono što vas inače uzbuđuje više ne djeluje, velika je vjerojatnost da su vam razine testosterona niže od normalnih. Ako on padne, može pasti i vaša želja za seksom, a ako niste baš raspoloženi, uzbuđenje će biti gotovo nemoguće. Ako je nizak libido povezan s erektilnom disfunkcijom i prisutni su drugi simptomi poput smanjene energije, motivacije, poteškoća s dobivanjem mišića i debljanjem, tada je važno potražiti stručnu pomoć.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. VISOK KOLESTEROL ILI TLAK - Obje stvari mogu oštetiti vaše krvne žile, uzrokujući gubitak elastičnosti. Zbog toga je žilama teže proširiti se kako bi više krvi moglo teći u penis. To može otežati postizanje erekcije. Nemojte pretpostavljati da se ovo ne odnosi na vas jer sve više milenijalaca ima visoki krvni tlak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. OTEČENE I OSJETLJIVE DESNI - Ako vam desni lako krvare, bolne su i otečene prilikom pranja zubi ili korištenja zubnog konca, vjerojatno su to znakovi bolesti desni. Iako ne uzrokuje izravno erektilnu disfunkciju, može pokrenuti niz događaja koji bi mogli stvoriti probleme za vaš penis. To je zato što bolest desni može dovesti do upale u cijelom tijelu, što može oštetiti vaše krvne žile. A ako one ne funkcioniraju, krvi će biti teže doći u penis.
| Foto: Dreamstime
6. PROBLEM S UKRUĆENOSTI - Ako i dalje možete postići dovoljno ukrućenosti za seks ali primjećujete neke promjene, može biti riječ o ranoj fazi erektilne disfunkcije. Obično je to spor, progresivan problem. U početku pacijent može primijetiti da mu erekcije nisu tako čvrste ili da ih ne može održavati dugo kao prije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. LIJEKOVI - Antidepresivi i lijekovi za visoki tlak su posebni krivci. Antidepresivi mogu otežati hormonima i kemijskim signalima koji vas uzbuđuju, poput norepinefrina, da dođu do mozga, a smanjeni libido može otežati erekcije. Simptomi se obično pojavljuju unutar nekoliko tjedana od početka uzimanja lijekova. Razgovarajte sa svojim liječnikom - često postoji zamjenski lijek koji ne stvara ovu nuspojavu. Kad je riječ o snižavanju tlaka lijekovima, to može biti problematično za vaš seksualni život jer niži tlak znači i manji protok krvi u arterije u penisu.
8. LOŠE SPAVANJE - Bez obzira na to što vam oduzima san, nedostatak sna može dovesti do problema s erekcijom. Pogotovo ako imate apneju, poremećaj spavanja u kojem vam disanje često zastaje tijekom noći. Gotovo 70 posto muškaraca koji imaju apneju imaju i erektilnu disfunkciju, prema Međunarodnom društvu za seksualnu medicinu. Nedostatak sna uzrokuje nagli pad razine testosterona i povećava mogućnost stresa ili tjeskoba, a sve to može ubiti libido i otežati postizanje erekcije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. BOLEST BUBREGA - Muškarci s ovim bolestima mogu razviti probleme s održavanjem erekcije. To je zato što medicinska stanja poput ovih utječu i na razinu hormona, cirkulaciju krvi i energiju, prema Nacionalnoj zakladi za bubrege. No, to ne znači da će svi muškarci s problemima s bubrezima iskusiti erektilnu disfunkciju. Uzimanje propisanih lijekova, komunikacija s liječnikom i razgovor s psihologom mogu pomoći da održe zdrav seksualni život.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija