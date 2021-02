- Kako će se ljudi odijevati nakon pandemije, ovisi o njima, a ne o dizajnerima, jer modu stvara ulična scena - komentirala je Diane von Fürstenberg za Reuters, povodom knjige 'Own It: The Secret to Life', koja izlazi u ožujku.

Karakter je jedino ono što ne možemo izgubiti, nad njime jedino imamo kontrolu, ostalo možemo, na primjer novac, zdravlje, status, ističe dizajnerica.

Savjetuje sve modne i druge autore da prepoznaju svoje loše strane, odnosno da znaju na koji način su ranjivi, stoga to postaje njihova prednost.

- Ako želite da vas šef primijeti, budite prvi na poslu i otiđite zadnji - savjetuje Diane.

U prošloj je godini postavila novu naviku, a to su duge šetnje, jer vrijeme provodi izvan grada.

Diane von Fürstenberg modernizirala je žensko odijevanje, kad je u sedamdesetima osmislila haljinu na preklop, tzv. 'wrap dress', koja je popularna i danas.