Digitalno otputujte u udaljene kutke svijeta, čak i na safari

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Zapeli ste kod kuće? Prošetajte virtualno po ovim muzejima

Cijeli svijet prati trendove vezane uz širenje zaraze korona virusom i milijuni ljudi ovih su dana zatvoreni u svojim domovima. Srećom, digitalno doba omogućava nam da se, barem virtualno, uputimo u neku lijepu šetnju prirodom, istraživanje nacionalnih parkova, pa čak i u - divljinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Veliki broj zooloških vrtova, akvarija i istraživačkih objekata ima i kamere koje uživo prenose događanja na njihovom području, pa iz udobnosti kauča, mogu istražiti podvodni svijet, zaviriti u njihove kaveze ili u gnijezda i tako 'sresti' neke od veličanstvenih životinjskih vrsta. Ukratko, udobno se zavalite i - krenite.

Mahnite babunima (i drugim životinjama) u zoološkom vrtu San Diega

Smješten u sunčanoj južnoj Kaliforniji, ovaj zoološki vrt ima čak deset živih kamera koje omogućavaju da zavirimo u svakodnevni život životinja u zatvorenom, odnosno ograđenom prostoru. Na primjer, možete pogledati kako se u zoološkom vrtu babuni druže i čiste jedan drugoga, ili rone ispod vode s afričkim pingvinima. Dostupan vam je i pogled u živopisni svijet polarnih medvjeda, majmuna, koala, žirafa, sova, slonova, tigrova i kondora.

Istražujte podvodni svijet The Bay Aquariuma Monterey

Brza vožnja prema sjeveru odvest će vas do akvarija Monterey Bay. Iako je objekt zatvorio svoja virtualna vrata za javnost, žive kamere još uvijek rade i vode vas u svijet ptica, koraljnog grebena, kroz šumu algi, do ograda s pingvinima, kao i do akvarija s morskim psima. Akvarij također nudi pogled na Monterey zaljev i otvoreni ocean, kao i pogled na mjesečinu.

Kamere uživo imaju i akvarij u Seattleu, Akvarij Georgia i New England.

Pratite kitove na kanadskoj obali

OrcaLab ne samo da svakodnevno emitira video iz okolice Johnstone tjesnaca u Britanskoj Kolumbiji, nego nudi i mogućnost slušanja podvodnih zvukova iz tog područja, pomoću hidrofona.

Povedite obitelj na virtualni safari

Tembe Elephant Park u Južnoj Africi je mjesto gdje se slobodno kreće posljednja slobodna populacija slonova na tom području, a ujedno je i jedna od rijetkih koja nudi živu hranu životinjama. Također, možete provjeriti jezera za napajanje u području Mpala, gdje se mogu susresti nilski konji, gazele i druge divlje afričke životinje.

Poletite na vrhove stabala Minnesote i gledajte gnijezda orlova

Par roditelja orlova sjedi je na tri jaja, a gledatelji širom svijeta s nestrpljenjem čekaju da se izlegu mali orlići, kako bi mogli pratiti njihovo odrastanje i pripremu za let. Pridružite se tim čudesnim trenucima na ovoj kameri.

Posjetite neka javna mjesta bez 'gužvanja'

Ako vam ovih dana nedostaju ljudi i gužve, EarthCam nudi pogled na neke od najpoznatijih ulica svijeta. Moglo bi vas iznenaditi to da su potpuno prazne, što ostavlja priliku da baš uživate u 'šetnji'. Kamete na ovom linku nude pogled na javne površine u gradovima diljem svijeta.

I to je tek početak

Ako vam sve ovo bude premalo, odnosno poželite istraživati i dalje, evo korisnog linka na kojem se nalaze linkovi na brojne 'live' kamere iz svijeta, prenosi IFL Science.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Virtualno posjetite mjesta na kojima su snimali hit filmove

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: