<p>Kako bi ukazao na promjene u svijetu koje nam je donijela pandemija koronavirusa, ali i na nužnost poštivanje mjera, kaštelanski performer, 19-godišnji <strong>Dino Ugarković</strong> Splitom je prošetao u unikatnoj haljini napravljenoj od 200 jednokratnih maski za lice. Trebalo mu je dva mjeseca da ideju provede u djelo, da osmisli i sašije haljinu koja će biti dovoljno čvrsta i glamurozna. </p><p>Performans je nazvao "Novo lice Krize". No, nije samo pandemija ono čime se ovaj mladi Kaštelanin poigrava. Uvijek ga je zanimala androgenost i narušavanje rodne norme. Oni koji su ga u četvrtak poslijepodne mogli vidjeti kako šeta od HNK preko Marmontove do Rive, po samo jednom detalju mogli su zaključiti da je riječ o muškarcu, a ne o lijepo našminkanoj ženi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Dino iz Kaštela prošetao Splitom u haljini od jednokratnih maski </strong></p><p>- Razmišljao sam o nekakvom push-up grudnjaku koji mi dao obline na strateškom mjestu, ali onda sam odustao. Trebao je ostati jedan element upravo zbog te igre s narušavanjem rodne norme. Uvijek me interesiralo skakanje iz uloge u ulogu, fluidnost. Mislim da sam prvi "drag" u Splitu, barem nisam do sad čuo za niti jednog koji je javno istupio. Pa kad neće nitko, ja ću, pa što bude – kazao nam je Dino umjetničkog imena Tyinspo. </p><p>On je inače student dizajna vizualnih komunikacija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a ideja se rodila tijekom proljetnog razdoblja karantene dok su morali, jer nije bilo predavanja, raditi na kreativnosti u svoja četiri zida. </p><p>Dino se za performans pripremao u Splitu, sam se šminka, a najteže mu je bilo svladati hod u 12 centimetara visokoj potpetici. </p><p>- Želim pokazati svijetu kako ništa ne može stati na put ka ostvarenju najbolje i najljepše verzije sebe, te ujedno pružiti dozu humora za koju smatram da je prijeko potrebna u ovim teškim i tmurnim vremenima – kaže nam Dino. </p>