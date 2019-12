Dirljiva gesta: Ispratili omiljenu baku uz sve njezine prekrivače

Kada je Amerikanka Margaret Hubl preminula u 89. godini života, njena je obitelj znala da se neće nikada morati pretjerano truditi da se sjete koliko ih je voljela. Ona se tijekom godina brinula da nikad ne budu tužni i da im ništa ne nedostaje.

Margaret je iz hobija izrađivala poplune, a za nju je to, kaže obitelj, bio i način da njima i kroz nešto opipljivo pokaže ljubav.

Cijeli je život provela brinući o svom mužu i djeci, a osim što je odgajala svoje troje djece, svoj je dom i srce Margaret otvorila i za sestre blizanke, koje su u tragičnoj nesreći ostale bez roditelja. Tako je sa suprugom Henryjem u trosobnom domu na farmi brinula o petoro mališana, kojima ni tada ni kasnije nije nedostajalo ljubavi ni pažnje.

Šivati je Margaret počela kako bi mogla svojoj djeci sašiti odjeću, a kad su djeca odrasla i kad su dobili vlastitu djecu, uvela je tradiciju da svakom unuku nakon mature izradi jedan prekrivač.

Thanks to Christina Tollman for sharing this beautiful picture of her grandma's funeral. She was an avid quilter. pic.twitter.com/KG9vsKoiPI