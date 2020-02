Diskriminacija po ljepoti: Irce i Njemice proglasili najružnijima

Internetska stranica iz Los Angelesa navodi kako im se mogu pridružiti samo lijepi ljudi, a imaju više od pet milijuna članova. Top listu ljepote rade prema tome koliki broj odobrenja dobiju zahtjevi korisnika koji im se žele pridružiti, piše Daily Mail.

U tom smislu navode kako su među najružnijim ljudima na svijetu irski muškarci i njemačke žene, a Britanci su na 18. mjestu od 21 zemlje koje su sudjelovale u istraživanju.

Foto: Dreamstime

Evo koliko ljudi iz svake zemlje dobije odobrenje za ulazak u probrano društvo:

Žene u postotku Muškarci u postotku

1. Norveška - 71% 1. Švedska - 60%

2. Švedska - 62% 2. Brazil - 41%

3. Island - 61% 3. Danska - 40%

4. Brazil - 45% 4. Italija - 37%

5. Argentina - 43% 5. Portugal - 35%

6. Irska i Francuska- 35% 6. Argentina - 32%

8. SAD - 32% 7. Norveška - 27%

9. Kanada - 26% 8. Španjolska - 25%

10. Italija - 23% 9. SAD - 24%

11. Rusija - 22% 10. Kanada - 23%

12. Španjolska - 21% 11. Australija - 22%

13. Australija - 19% 12. Francuska i Njemačka - 20%

14. Litva i Portugal - 16% 14. Koreja - 18%

16. Ujedinjeno Kraljevstvo, 15. Kina - 17%

Indija, Koreja, 16. Japan - 15%

Kina, Turska - 15% 17. Indija - 11%

21. Njemačka - 13% 18. Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija - 9%20. Poljska - 7%21. Irska - 6%

Iako ljudi nalik Pierceu Brosnanu i Collinu Farrellu mogu izmamiti uzdahe kod većine ljudi diljem svijeta, samo je šest posto muškaraca iz Irske dobilo odobrenje da se pridruže izbirljivom društvu ljepotana.

Foto: DPA/Pixsell

S druge strane, unatoč predivnim top modelima poput Heidi Klum i Claudije Schiffer, njemačke su žene na dnu liste dama koje su dobile odobrenje da se pridruže stranici. Uspjelo je njih samo 13 posto.

Stranica iz LA-a otkrila je i da su rezultati koje su postigli irski muškarci najgori u povijesti godišnjih top lista ljepote, dok su Irkinje među šest najpoželjnijih dama na svijetu, blizu Francuskinja i Amerikanki.

Foto: Jason Merritt/Radarpics / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najatraktivnije su žene iz Dublina, a zatim iz Corka, Galwaya i Belfasta. Najteže će proći žene iz Limericka. Nijemci su, za razliku od sunarodnjakinja, također visoko na listi uz Francuze, a čak 20 posto njihovih zahtjeva je odobreno.

- Postoje mnogi primjeri iznimno zgodnih Iraca u Hollywoodu, poput Cilliana Murphyja, Collina Farrella, Michaela Fassbendera i Jamieja Dornana. No oni su iznimka, a ne pravilo. Kad pogledate našu top listu, Irci su uvjerljivo najružniji ljudi na svijetu - istaknuo je Greg Hodge, direktor stranice BeautifulPeople. Dodao je kako Irkinje popravljaju nacionalni prosjek.

- Provjerili smo zašto se Irkinje uspinju na ljestvici ljepote dok Irci padaju i ustanovili smo da se nam se javlja mnogo žena iz Dublina, a to je područje poznato po lijepim ženama. S druge strane, većina muškaraca koji nam se javljaju žive u okolici Belfasta i Galwaya, a to su više ruralna područja koja su kroz povijest nastanjivali manje atraktivni ljudi - ustvrdio je on.

Foto: Dreamstime

U prosjeku, tek svaki peti pristupnik ostvari pravo ulaska na stranicu, no kad je riječ o skandinavskim nacijama, prosjek je viši. Čak 70 posto Norvežanki, 62 posto Šveđanki te 61 posto Islanđanki nema problema prilikom pristupa. Šveđani nose visokih 60 posto prihvaćenih zahtjeva, a slijedi ih 41 posto Brazilaca i 40 posto Danaca.

Greg Hodge je BeautifulPeople.com utemeljio 2002. godine i od tada stalno brani visoke kriterije kojih se stranica drži prilikom odabira ljudi kojima će omogućiti upoznavanje na svojoj platformi. Nastupajući na televizijskoj emisiji 2015. godine rekao je da ljepotu definiraju demokratskim putem te da se zahvaljujući njima oženilo na tisuće parova te imaju i djecu.

