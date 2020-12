Tjedan pred nama započnite na najbolji mogući način i obradujte sebe ili dragu osobu u ovom blagdanskom razdoblju malim znakom pažnje, a novi luksuzni Diva Style magazin ima odličnu ideju. Uz 180 stranica glamuroznog sadržaja pronađite i narukvicu Borboleta Joaillerie. Domaći je brend na modnoj sceni prisutan već gotovo osam godina, a jednostavnost te istovremenu efektnost Borboleta narukvica Hrvatice jednostavno - obožavaju!

Tu su, između ostalih, i Severina, Ivana Mišerić, Franka Batelić, Iva Jerković, Iva Radić, Tatjana Dragović i Nika Matić, a svaka je odabrala model(e) za sebe koji pričaju svoju priču te istovremeno potiču na individualnost svakoga tko nosi Borboletu.

Borboleta je nastala iz ideje da svaki novi dan bude poseban zbog sitnica koje vesele nas ili drage ljude u našoj okolini, a u ovo blagdansko vrijeme čini savršen poklon za prijateljicu, mamu, sestru, ženu ili same sebe. Bez obzira na to jeste li već 'član' Borboleta-obitelji ili će te to tek postati, novu narukvicu u svoju kolekciju možete dodati već od ponedjeljka 14. prosinca, kad vas uz Divu Style čeka jedna od šest chic nijansi sa privjeskom srca!

Osim prekrasne narukvice čeka vas i pregršt tema kao što su intervju sa Barbarom Kolar, veliki editorijal 'Made in Croatia' s best of modnim dizajnerima, obiteljska priča o slastičarnici Magnolia u Gundulićevoj ulici, Fashion vs. Beauty - velika analiza oba biznisa, tko je koliko dobio, a koliko izgubio u pandemijskoj godini i još puno toga! Luksuzni paket Diva Style i Borboleta pronađite na kioscima od ponedjeljka 14. prosinca po cijeni od 49,90 kn, a prodajna mjesta pronađite ovdje.