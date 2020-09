Dive su ga nosile i obožavale: Filmska karijera trench kaputa

Osim što je ultimativni klasik, baloner je imao veliku filmsku karijeru tijekom prošloga stoljeća, a nosile su ga dive poput Audrey Hepburn, Marlene Dietrich i Grete Garbo

<p>Baloner je obilježio je samo svijet mode i klasike, već je imao glavnu ulogu u nekim od starih filmskih hitova iz zlatnog doba Hollywooda.</p><p>Audrey Hepburn nosila ga je u legendarnom filmu "Breakfast at Tiffany's", a sličan stil imao je i njezin partner u filmu, George Peppard.</p><p>Marlene Dietrich odjenula ga je u filmu "A Foreign Affair", davne 1948. godine.</p><p>Kim Novak i Frank Sinatra imali su stylish uloge u filmu "Pal Joey" iz 1957. godine.</p><p>Greta Garbo u kombinaciji iz filma "A Woman of affairs", iz 1928. godine, koja je moderna i danas. </p><p>Sophia Loren svoj je model kombinirala s maramom, na setu filma "The Key" iz 1958. godine.</p><p>Brigitte Bardot također je imala baloner i maramu, u filmu "Babette goes to war", iz 1959. godine.</p><p>Uz svoj legendarni kaput, Marylin Monroe nosila je beretu, u filmu "Let's make love" iz 1960. godine.</p><p>Catherine Deneuve umotala se u bež kaput u filmu "The Umbrellas of Cherbourg" iz 1964. godine, a kosu je ukrasila ženstvenom mašnom.</p>