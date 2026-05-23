Dizajn prirode: Svaka od ovih 20 namirnica nalikuje upravo na dio tijela kojemu pomaže

Nazovite to biološkom slučajnošću ili namjernim dizajnom prirode, no određene namirnice izgledaju vrlo slično dijelovima tijela kojima pomažu. To je dobar podsjetnik na to kako je hrana povezana s našim tijelom i zašto izreka 'hrana je lijek' ima smisla
Ovo je voće i povrće koje nalikuje dijelovima tijela kojima pomaže.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Grah - bubrezi: Kao biljni protein, grah osigurava kalij i magnezij - minerale koji pomažu u regulaciji krvnog tlaka. Povišeni krvni tlak može uzrokovati dodatno opterećenje sustava za filtriranje bubrega i krvožilnog sustava, pa hranjive tvari iz graha mogu pomoći u održavanju tlaka pod kontrolom. Također osigurava vlakna za probavni sustav te razne hranjive tvari poput cinka, željeza i mangana te antioksidanse koji pomažu u smanjenju rizika od brojnih bolesti.
2. Batat - gušterača: Kao dobar izvor vlakana i složenih ugljikohidrata, slatki krumpir pomaže vašem tijelu u regulaciji masti i šećera. To je savršeno jer glavne funkcije gušterače uključuju lučenje inzulina, regulaciju šećera u krvi te razgradnju i probavu masti. Zahvaljujući hranjivim tvarima iz batata, gušterača mora raditi manje. Bogat beta karotenom, oblikom vitamina A, također sadrži kalij te vitamine A i B6.
3. Crno vino - krv: Antioksidansi u crnom vinu pomažu u održavanju zdravlja krvi. Antioksidans zvan resveratrol pomaže u smanjenju oštećenja stanica i upale, što je važno za krvne žile - posebno u srcu. Istraživanja pokazuju da vino može pomoći u sprječavaju kronične kardiovaskularne bolesti, uz upozorenje da se alkohol konzumira umjereno. To znači ne više od dva pića dnevno za muškarce i jedno piće dnevno za žene.
4. Mrkva - oči: Hranjive tvari u mrkvi (koja, kada se nareže, izgleda kao šarenica i zjenica oka) podržavaju zdravlje očiju, posebno vitamini A, C i E te snažni antioksidansi lutein i zeaksantin. Antioksidansi pomažu u smanjenju upale u bilo kojem dijelu tijela koji ima sitne, zamršene krvne žile (uključujući oči), smanjujući oksidativna oštećenja.
5. Avokado - reproduktivni sustav: Kao dobar izvor nezasićenih masti korisnih za srce, avokado osigurava i folnu kiselinu - ključni sastojak za trudnice ili žene koje pokušavaju zatrudnjeti. Folna kiselina pomaže u podršci zdravom razvoju mozga kod beba. Avokado također sadrži vlakna, pa ćete dulje ostati siti, te mnoštvo dobrih hranjivih tvari, uključujući magnezij, kalij, vitamine C, E i K te nekoliko vitamina B skupine.
6. Orasi - mozak: Omega-3 masne kiseline u orasima pomažu u regulaciji krvnog tlaka. To održava zdrav protok krvi u mozak, ali i smanjuje rizik od moždanog udara. Također pomažu u snižavanju lošeg (LDL) kolesterola, potiču "dobre" bakterije koje su vam potrebne za zdravlje crijeva i pomažu u podršci zdravlja srca.
7. Brokula - stanice raka: Kao član porodice kupusa, brokula pruža snažne prednosti u borbi protiv raka. Zapravo, studije pokazuju da neki biljni spojevi u brokuli mogu smanjiti stanice raka i zaštititi od razvoja određenih vrsta raka. Ovo povrće bogato je hranjivim tvarima i antioksidansima, uključujući kalcij, folat, željezo, proteine, vlakna, vitamine C, E i K te karotenoide (beta-karoten, lutein, zeaksantin).
8. Rajčice - srce: Pune su likopena, biljnog spoja koji smanjuje upalu. Budući da se bore protiv upale povezane s kroničnim stanjima, rajčice mogu smanjiti rizik od razvoja određenih vrsta raka i pomoći u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti. Također osiguravaju željezo, vlakna, mangan, kalij te vitamine A, B6, C i K. Zajedno, ove hranjive tvari pomažu u zaštiti kože od UV oštećenja od sunca, jačanju kostiju, regulaciji šećera u krvi i poboljšanju vida.
9. Grožđe - pluća: Grozd nalikuje alveolama pluća, ovo voće je puno antioksidansa koji pomažu disanju i zdravlju pluća. Dokazano je da uključivanje crvenog i crnog grožđa u prehranu smanjuje rizik od raka pluća i emfizema (kronična bolest koju karakterizira trajno oštećenje i pucanje alveola)
10: Đumbir - želudac: Oponaša izgled želuca, a poznat je po tome što pomaže probavi i ublažava mučninu. Djeluje protuupalno i ublažava simptome kronične boli u trbuhu. Sadrži enzim zingibain koji pomaže razgradnju proteina te ubrzava pražnjenje želuca.
11. Celer - kosti: Stabljike celera nalikuju dugim kostima i sadrže velike količine silicija i kalcija te vitamin K, koji su vitalni za čvrstoću kostiju. Vitamin K potiče apsorpciju i ugradnju kalcija u kosti, kalcij je osnovni građevni blok kostiju dok silicij pomaže u regeneraciji vezivnog tkiva i kostiju. Uz to, celer sadrži brojne antioksidanse i polisaharide koji djeluju protuupalno te pomažu u ublažavanju bolova u zglobovima
12. Gljive - uši: Narezane gljive nalikuju ljudskom uhu i odličan su izvor vitamina D za poboljšanje zdravlja kostiju i sluha. Neke ljekovite gljive mogu pomoći i kod zujanja u ušima (tinitus), zahvaljujući svojem blagotvornom djelovanju na živčani sustav. Primjer je lavlja griva zbog svoje sposobnosti obnavljanja neurona
13. Masline - jajnici: Pomažu zdravlju i funkciji jajnika jer, kao i maslinovo ulje, imaju visok udio mononezasićenih masnih kiselina i snažnih antioksidansa. Antioksidansi iz maslina (osobito oleuropein) štite stanice jajnika od oksidativnog stresa i oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Esencijalne masne kiseline ključne su za pravilnu regulaciju hormona u tijelu, što izravno podržava zdravlje i funkciju jajnika.
14. Grejp - mliječne žlijezde: Poput drugih citrusa, u presjeku nalikuje mliječnim žlijezdama dojki. One su odgovorne za laktaciju (proizvodnju mlijeka), a grejp i njegovi aktivni sastojci, poput flavonoida naringenina i limonoida, pomažu zdravlju mliječnih žlijezda i tkiva dojke zahvaljujući snažnim antioksidativnim i protuupalnim svojstvima. Može smanjiti upalne procese u tkivu te čak i spriječiti prekomjerno umnožavanje stanica raka dojke .
15. Banana - sreća: Izgleda kao usta razvučena u osmijeh, a upravo takav učinak ima na nas. Promiču zdravlje poboljšavajući raspoloženje proizvodnjom serotonina izazvanom triptofanom i podržavajući živčani sustav vitaminom B6.
16. Luk - stanice tijela: Narezani luk nalikuje stanicama ljudskog tijela i krvnim stanicama. Bogat je antioksidansima, vitaminima B skupine i flavonoidima poput kvercetina, koji pomažu u čišćenju stanica od otpadnih tvari, smanjuju staničnu upalu i pomažu u proizvodnji crvenih krvnih stanica. Sadrži i krom koji pomaže u regulaciji šećera u krvi.
17. Korijen ginsenga - vene: Poznat je kao sistemski adaptogen, što znači da podržava ukupnu energiju, smanjuje fizički stres, jača imunološki sustav i potiče ukupnu vitalnost tijela. Smatra se da daje energiju, smanjuje šećer i kolesterol u krvi kao i stres.
18. Klinčić - zubi: Sadrže eugenol, prirodni anestetik i antibakterijski spoj koji smanjuje zubobolju i ubija bakterije u ustima.
19. Smokve - testisi: Smokve rastu u parovima i pune su sjemenki, nalik testisima. Pune su cinka i magnezija, koji povećavaju broj spermija i poboljšavaju mušku plodnost.
20. Rabarbara - unutrašnjost kostiju: Stabljike rabarbare izgledaju poput ljudskih kostiju. Izvrstan su izvor vitamina K i kalcija, koji su neophodni za povećanje mineralne gustoće kostiju i jačanje koštane strukture.
