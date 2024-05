Dizajner Boris Pavlin: Cavalli mi je nudio posao nakon studija

Hrvatski modni dizajner Boris Pavlin spada u autore koji rade po mjeri, slijedi vlastite snove te ga trendovi nimalo ne zanimaju. Da živi i radi u Parizu i stvara pod imenom neke Haute Couture kuće, zasigurno bi bio među tamošnjim top autorima. Ipak, to što ovaj 46-godišnji Zagrepčanin živi u Hrvatskoj nije problem, jer njemu dolaze klijentice i iz čitavog svijeta, on samo za njih radi čaroliju po mjeri. Njegove su kreacije artističke, ručno rađene, njegov je pristup oblikovanje posebnih kreacija koje su zapravo neponovljive. U 2006. je osvojio hrvatski modni Oscar, a prije toga studirao na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu i u Milanu na prestižnom Istituto Marangoni. Od 2013. njegov je showroom u centru Zagreba 'the' mjesto za one koje žele unikatne haljine po mjeri princeze, ručno rađene, za prigode poput večere, posebnog događanja ili vjenčanja. Kao mladom autoru, nakon studija u Italiji, posao mu je ponudio Roberto Cavalli, no Pavlin je ipak odlučio napraviti karijeru kod kuće. I nikad nije požalio.

