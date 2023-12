Dizajner Zoran Mrvoš oduševio je novom bridal kolekcijom

Nakon što se sa svojom kolekcijom jesen/zima '23. na reviji u rujnu vratio na modnu scenu, Zoran Mrvoš nas uskoro planira osvojiti s još jednom modnom poslasticom - kolekcijom vjenčanica namijenjenih ženama sa stavom, kao i onima koje nikad nisu sanjale da na vjenčanju budu princeze ili sirene. Kao što i ime kolekcije govori, ovo će biti "Dare To Be" vjenčanice - Mrvoš se kao majstor konstrukcije i kroja, vrsni poznavatelj ženskih linija, poigrao s klasičnim vjenčanim elementima na urbani način.

Foto: Marko Grubišić

- Kolekcija se sastoji od odijela pomalo netipičnih momenata, poput sakoa koji se veže u mašnu, golih leđa, ili pak kombinezona s fino izbalansiranim asimetričnim naborima. Tu je i odvažna kratka haljina s mašnom koju sam, vjerujem hrabro, iskombinirao s visokim srebrnim čizmama metalik sjaja, otkriva Mrvoš što u novoj kolekciji sprema. Modne nepce svakako će zaludjeti i njegova haljina koja "mekano" pada u nježnim naborima, istodobno otkrivajući žensku ljepotu i skrivajući sitne nedostatke na ženskome tijelu.

Kako kaže dizajner, vjenčanice su to za žene sa stavom, za one koje prvi, ali i drugi, možda i treći put ulaze u brak, jednako tako za one koje ulaze u životno partnerstvo. Upravo ga je takva jedna romantična priča, priča ženskog para kojem je dizajnirao vjenčanice, motivirala za kolekciju ovih, ni po čemu klasičnih vjenčanica.

Foto: Marko Grubišić

Model koji kolekciju utjelovljuje prekrasna je Kubanka Irina Garciavilenueva, urbana djevojka, egzotična za naše podneblje, koja, kaže Mrvoš, na najbolji mogući način predstavlja ono što je sam kroz ovu kolekciju želio "reći".

Muslinske trake i šparožina, korov karakterističan za naše podneblje, jednostavna je scenografija koja njegovu modnu priču prati, a potpisuje ju Nina Blečić @ pixiewithlove. Fotografiju potpisuje Marko Grubišić, šminku Saša Joković, za frizure je zaslužan Primevision salon, dok je Martina Siketić autorica minimalističkog aluminijskog nakita kojeg nose modeli. Pudla Gamby's Special One Saby, simbol bezuvjetne ljubavi, predivno se uklopila u dio scenografije.

Foto: Marko Grubišić

Mrvoš se, podsjetimo, nakon nekoliko godina izbivanja na velika vrata vratio u modu, na reviji predstavivši kolekciju obilježenu monokromnim minimalizmom, čiji komadi odišu snagom i pročišćenošću. Osim bezvremenskih komada, tad je predstavljena i tunika nastala u suradnji s Udrugom žena oboljelih i liječenih od raka ‘Nismo same’, čijom je prodajom prikupljen novac za taksi prijevoz za oboljele žene koja odlaze na terapiju.