Dizajnerica Elysia (28): Uvijek se seksam već na prvom spoju

Dizajnerica Elysia Downings (28) se 'pohvalila' da uvijek spava s tipom već na prvom spoju, i da joj je to najbolji indikator da provjeri ima li među njima kemije. Kaže i da tako, bez obzira na to što ju mnogi nazivaju 'droljom', najbrže sazna želi li tip samo spavati s njom, ili želi nešto dugoročno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ako je tip zainteresiran samo za seks, nestat će nakon prvog ili nakon desetog spoja, svejedno je - kaže Elysia i dodaje da je onda 'bolje da nestane nakon prvog', jer tako barem neće gubiti vrijeme na takve muškarce. Kaže i da najčešće izlazi s muškarcima koje upozna online, a ako ih upozna preko društvene mreže, prvo ispita kakav im je karakter prije nego ih pozove na spoj.

- Uvijek prvo provjerim imamo li nešto zajedničko pa unaprijed znam može li među nama biti ikakve kemije - ispričala je Elysia, i napomenula da na spoj uvijek nosi nešto što 'laska njenoj figuri'.

Kaže i da unaprijed zna da će s tipom spavati, a onda mu to i da do znanja 'govorom tijela'. Ne kaže im odmah da 'odu u krevet', već suptilno pogledima i dodirima pokaže da to želi, a onda on ili ona predlože da odu k njemu ili njoj.

- Uvijek bih htjela da nam seks izgleda kao strastvena scena iz filma, no to naravno nije uvijek moguće, a ovisi i o tome koliko smo popili tu večer - ispričala je dizajnerica, i napomenula da je imala i dobrih, ali i loših iskustava.

Kaže i da zna da ju muškarci gotovo uvijek provjeravaju na društvenim mrežama, čak nekad i za vrijeme seksa uzmu telefon i gledaju njen profil na Instagramu.

Kaže da je dobar seks kad između nje i partnera ima kemije i kad on unaprijed zna što bi ona htjela, bez da mu to mora sama reći. Ne doživi orgazam svaki put, ali uvijek pokuša. Priznala je i da je sa seksom na prvom spoju imala više negativnih nego lijepih iskustava.

Svejedno misli da je dobra odluka spavati s muškarcem odmah. Sa posljednjim muškarcem s kojim je spavala seks je bio odličan i ostala je kod njega cijelu noć.

- Bila sam kod njega od 18 sati, a tek smo oko 4 ujutro išli spavati. Nismo se cijelo vrijeme seksali, malo smo i gledali televiziju. Bilo nam je super, oboje smo triput svršili - priča dizajnerica i dodaje da je taj tip bio i vrlo zgodan, što pomaže, ali po njoj nije ključno i može joj se netko svidjeti i samo po ponašanju.

Napominje i da bi ga rado opet vidjela no da, iako je seks bio odličan, ne zna kakve su njegove namjere.

- Mislim da on spava s više žena. Nije to rekao, ali tako mi se čini, a žene su vrlo intuitivne - objašnjava Elysia i napominje kako ne bi spavala s nekim za kog zna da je u vezi, te da ju muškarci znaju ponekad zavarati pa inzistira na tome da za vrijeme seksa imaju kondom.

- Kad sam bila mlađa znala me 'ponijeti situacija' pa ne bi koristili zaštitu, a ja bih se uvijek loše osjećala nakon toga - prisjetila se Elysia za The Sun, ali sada je, tvrdi, 'starija i mudrija'.

TEŠKO IM JE ODOLJETI: Žene rođene u znaku Škorpiona su mamac za muškarce, ali ovaj znak ih premašuje