Ovisnost o elektroničkim uređajima i internetu danas je problem velike većine djece, no ne smijemo zanemariti da su za to prvenstveno odgovorni roditelji. Veliki broj njih mobitel, tablet ili računalo koristi da bi djecu ‘nagradilo’ za dobro ponašanje, ili da bi si osigurali malo mira, pa će i djetetu u kolicima dati mobitel u ruke da bi u miru u kafiću popili kavu. To, s jedne strane, možemo razumjeti, jer roditelji danas rade do 16 ili 17 sati, a kad dođu kući, čekaju ih druge obaveze, no djeca su velika odgovornost i ne smijemo ih prepustiti internetu, kaže psihijatar doc. dr. sc. Ante Bagarić, pročelnik Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti u Klinici za psihijatriju Vrapče.