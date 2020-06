Djeca izrađuju narukvice kako bi pomogla afro-američkim zajednicama u Minneapolisu

Kćer bivšeg igrača NFL-a Rona Johnsona sa svojih pet prijatelja iz susjedstva počela je izrađivati šarene pletene narukvice. Cilj je pomoći tvornicama u vlasništvu Afro-Amerikanaca diljem SAD-a

<p>Djevojčica <strong>Kamryn Johnson</strong> (9) iz Chanhassena u Minnesoti, gradiću udaljenom 20 minuta od mjesta gdje je uslijed policijske brutalnosti preminuo <strong>George Floyd,</strong> sa svojim prijateljima pokrenula je akciju. Kćer bivšeg igrača NFL-a Rona Johnsona sa svojih pet prijatelja iz susjedstva počela je izrađivati šarene pletene narukvice.</p><p>Nakon što su krenuli bjesniti prosvjedi diljem SAD-a, odlučili su početi prodavati narukvice te pomoći afro-američkim zajednicama u Minneapolisu. Inicijativu su nazvali ‘Kamryn i prijatelji: Narukvice za jedinstvo i pravdu’. Djeca su na travnjaku dvorišta postavila mali štand i šareni natpis koji je privlačio susjede.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prodajom žele pomoći drugima</p><p>Odjednom se počelo okupljati cijelo susjedstvo. Cijene narukvica kreću se od jedan do pet dolara, ovisno o složenosti uzorka. Narukvice su napravljene u više boja, a osim običnih nijansi tu su i one neonske.</p><p>- Ljudi ostavljaju više novaca od cijene narukvice. Daju od 10 do 50 dolara, a neki čak i po 100 za jednu narukvicu - kaže Ron te dodaje da je mislio da će djeca uspjeti skupiti maksimalno par stotina dolara.</p><p>- U manje od tjedan dana djeca su skupila više od 40 tisuća dolara. Osim prodaje na travnjaku, ljudi su uplaćivali novac i putem interneta - kaže.</p><p>Cilj je poticati jačanje afro-američkih tvrtki koje su pogođene pandemijom i prosvjedima, a posebno one koje nisu osigurane od štete, piše <a href="https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2020/06/08/9-year-old-girl-her-friends-raised-40000-black-owned-businesses-by-selling-homemade-bracelets/" target="_blank">The Washington Post. </a></p>