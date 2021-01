Dragi Mevludine,

molim vas da mi odgovorite kakva je sudbina naše djece. Odselili su se od nas i iako su imali sve, sad žive kao podstanari s osobama koje već imaju svoju djecu, a i sumnjive su prošlosti. Moj sin i moja kći nemaju svoju djecu pa me zanima njihova budućnost. Željela bih da opet budemo sretna obitelj. Hvala.

šifra: nekad bila sretna

Odgovor:

Gospođo, vaš sin ima dobru dušu, svakom želi pomoći, temeljit je i voli raditi, ali drugi su ga uvijek iskorištavali. Vezao se u prošlosti za pogrešne ljude, no ovo je sad izmaklo kontroli. Ona manipulira njime, primio je njezinu djecu, a svoje još nema. Ona ga koristi i financijski i emotivno. Nije mu lako jer su u podstanarima, a on se pokušava sam o svemu brinuti. No to je bio njegov izbor. U idućoj godini vidim probleme između njih i vrlo teško će opstati zajedno, previše je toga dopustio. Trebat će vremena da on sve to shvati, a tada će i raskinuti vezu, no ne tako brzo. Poslije ga očekuje bolje razdoblje, vidim da će biti zadovoljniji, krenut će iznova. No kod kćerke nije ništa bolje. Ona je vrlo pedantna, uredna, neiskvarena, ali i tvrdoglava, previše na svoju ruku. Ne vidi i ne čuje što joj dobronamjerni ljudi govore. Uvjerena je da je čovjek kraj nje voli, no on je lošeg karakter, sklon mnogim porocima. Ona nije s njim sasvim zadovoljna, no voli ga pa onda i trpi. Nažalost, njena agonija će potrajati budući da sve mora biti kako on kaže. Postala je ponizna. Vidim probleme koji će potrajati, ali i da će vam oboje predočiti svoje probleme i tražiti savjete, odnosno pomoć. Za sada se nemojte miješati, nego ih pustite da sami potraže pomoć od vas. Vidim da oni to nisu zaslužili, ali su napravili loše izbore. Javite se za četiri mjeseca. Sretno.