Dječak (7) alergičan na zimu: Dobije jaki osip i može umrijeti

Britanac Tommy Leitch (7) pati od alergije na hladnoću, a zbog toga mu se javlja urtikarija i angioedem, odnosno dobije osip i kožnu reakciju te mu oteknu jezik, usta ili kapci, piše Daily Mail.

Njegova majka Abigail McDonald (26) kaže kako dječaka ne smije umotati u više slojeva odjeće jer je alergičan i na toplinu. Majka je pod stalnim stresom i brine se o dječaku, no ističe kako mu trebaju lijekovi kad se simptomi pojave. U nekim slučajevima urtikarija može voditi do anafilaktičkog šoka i angioedema uzrokujući oteklinu jezika i na taj način blokirati dišne puteve.

- Stanje ovog dječaka spada u skupinu tzv. fizikalnih urtikarija koje nastaju u dodiru s hladnoćom, nakon izlaganja hladnoći, u kontaktu sa hladnim zrakom ili hladnom hranom i pićem ili hladnim predmetima. Oko 5 posto djece s alergijama pati od fizikalne urtikarije koja se očituje svrbežom kože, crvenilom i angioedemom tj. oticanjem usnica, kapaka, ekstremiteta, suzenjem očiju, otežanim disanjem sve do anafilaksije koja je opasno i životno ugrožavajuće stanje - pojašnjava alergologinja dr.med.spec. Iva Jerković iz Dječje bolnice Srebrnjak.

Dodala je kako stanje dijagnosticiraju jednostavnim testom s kockicom leda. Kockicu prislone uz kožu, i ukoliko se nakon 15 minuta pojavi urtikarija koja se širi, nalaz je pozitivan.

- Najbolji način za borbu protiv ovog stanja je prevencija, a to znači da treba izbjegavati hladnu hranu i pića, a tijekom zimskih mjeseci utopliti dijelove kože koja je izložena vremenskim uvjetima. Terapija su uobičajeni antihistaminici i kortikosteroidi, a u slučaju anafilaktičkog šoka dijete treba primiti adrenalin - istaknula je dr. Jerković. Kazala je kako ipak nije riječ o trajnom stanju te da postoje periodi poboljšanja.

- Ovu alergiju u dosta slučajeva aktivira psihička komponenta. Aktivira se tijekom neke infekcije i u stresu, pa je promjenjivo tijekom života i može se smanjiti u nekom periodu - kazala je. Tome se nada i Tommyjeva majka, koja kaže da je njihovo stanje vrlo teško i komplicirano.

- Tommyja su prošle zime morali hospitalizirati svakog mjeseca jer je zbog svoje alergije povraćao, borio se za dah i bio u deliriju. Stalno sam u panici i bojim se za njegov život koji je ugrožen ako Tommy ne dobije hitnu medicinsku pomoć. Strašno je svjedočiti tome da maleni dječak završava na kisiku i vidjeti kako se hrabro drži u bolnici dok mu iz tijela vire razne žice - kazala je majka. Ona je prve simptome uočila kad je Tommy imao pet godina. Tada je otkrila lagani osip na njegovoj glavi.

- Mislila sam da je to virusna infekcija, no sljedećeg je mjeseca bio prekriven tim osipom od glave do pete te se žalio na bolove u trbuhu i u prsima, a lice i trbuh su mu natekli. Odmah smo odjurili u bolnicu gdje je dobio antihistaminike i adrenalin, te su nas poslali dermatologu koji mu je dijagnosticirao urtikariju zbog hladnoće i angioedem - prisjetila se.

Britanska dermatološka fondacija navodi kako u toj zemlji svaki peti građanin tijekom života iskusi urtikariju. U većini slučajeva uzrok je nepoznat, no mogu je prouzročiti hladnoća, vrućina, trenje, pritisak na kožu, sunce, pa čak i voda. Kod svih slučajeva urtikarije oko tri posto otpada na one izazvane hladnoćom, navodi National Organisation of Rare Disorders. Savjetuju roditeljima da se hitno jave liječniku ako uoče da im dijete teže guta, povraća ili ima vrtoglavicu, jer to mogu biti simptomi anafilaktičkog šoka. Angioedem je sličan urtikariji, no oteklina se javlja pod kožom, osobito oko očiju, usta, ruku , nogu i jezika. Alergijske epizode koje uključuju gastrointestinalni trakt uzrokuju snažnu abdominalnu bol, mučninu i povraćanje. US National Library of Medicine navodi kako oko 50.000 ljudi pati od angioedema.

- Uvijek sam na oprezu jer nikad ne znam kad će se dogoditi nešto još strašnije. Tommy se zabrine čim vidi bilo kakav osip i misli da će mu se stanje pogoršati. Kako su prolazile godine, primijetili smo da mu jednako štete toplo i hladno vrijeme - kazala je mama.

Obiteljske aktivnosti su posve zanemarili jer su svi usredotočeni na to hoće li i kada Tommy imati reakciju. Majka i njezin partner Ben Leitch (32) odgodili su vjenčanje jer se boje da bi im sinu svakog časa moglo postati teže.

- Često izostaje kad je riječ o prijateljskim druženjima, a obitelj ne ide na putovanja jer se bojimo da bi mu moglo pozliti u avionu ili u inozemstvu - istaknula je.

Urtikariju liječe antihistaminicima, oralnim steroidima i injekcijama ako je riječ o izrazito teškoj reakciji. Idealna temperatura za dječaka je oko 20 stupnjeva Celzijevih, jer čim je riječ o nižim vrijednostima, koža reagira. Majka mu tijekom zime i ljeta osigurava posebnu odjeću kako bi izbjegli reakciju. Tijekom zime smije nositi kaput i majicu, dok mora izbjegavati pidžame od flisa kako se ne bi pregrijao noću. Tijekom ljeta nosi odjeću sa UV zaštitom. Bez obzira na godišnje doba, na otvorenom ne provodi više od 20 minuta. Tommy je sad dovoljno velik da sam može prepoznati prve simptome kožne reakcije te na vrijeme zatražiti antihistaminike, no unatoč tome, još često završi u bolnici. Žive u mjestu Amersham u sjeverno od Londona, a Tommy ima i mlađu sestricu.

- Nisam imala pojma da ljudi mogu biti alergični na temperature prije nego što se počelo događati ovo s Tommyjem. U lokalnoj zajednici nemamo takvih slučajeva, pa se oslanjam na podršku na Facebooku gdje sam se učlanila u razne grupe u kojima svi zajedno pokušavamo pronaći način da smanjimo reakcije - kazala je.

