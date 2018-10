Dječak (8) moli svoju majku da ga ubije - zbog užasne bolesti

Majka bolesnog Williama Hewletta (8) iz Velike Britanije vjeruje da je plijesan potaknula poremećaj u mozgu zbog kojega se njezin sin ponaša, kako kaže, poput 'demona iz Egzorcista'.

Njegovo ponašanje potpuno se promijenilo nakon groznice koju je imao lani u rujnu. Liječnici vjeruju da ima pedijatrijski akutni napadni neuropsihijatrijski sindrom (PANS), bolest kod koje infekcija pokrene imunološku reakciju, a ona pak uzrokuje oticanje mozga što može promijeniti ponašanje djeteta, izaziva halucinacije...

Dječak se panično boji dugmadi i ima strašne izljeve bijesa i agresije. Tijekom jednog žestokog ispada molio je majku da ga ubije. Kada ga uhvati napadaj, ponaša se kao demon, kažu roditelji. Uništava stvari po kući, vrišti, udara ih, halucinira, baca se po podu...

Zbog bolesti ne jede kako treba, zube odbija prati zadnjih deset mjeseci, ima problema sa spavanjem, mokri u krevet, kada vidi dugme - povraća... Čak odbija jesti hranu koju mu je donio netko tko na sebi ima dugmad.

Prošlo je godinu dana obilaska liječnika i dječjih psihologa dok su dječaku postavili pravu dijagnozu.

Njegova majka Johanne (43) je toliko uvjerena da je bolest izazvala plijesan u njihovoj kući da je preselila obitelj iz vlastite kuće u unajmljenu i odbija se vratiti u staru.

- Tjedan dana nakon što je dobio groznicu, 12. rujna 2017. godine, probudio se i ponašao poput demona iz Egzorcista, promijenio se preko noći. Počeo je biti agresivan i nasilan, izgledao je drugačije. Tijekom jedne epizode haluciniranja rekao mi je da niz zavjese curi krv - ispričala je majka, a prenosi Daily Mail.

- Zna nas pogledati, a kao da nas zapravo ne vidi, i pitati: 'Gdje je moja mama?'. Užasno je to. Jedan od najgorih trenutaka bio je kada mi je sjedio u krilu i molio se Bogu, sat vremena je tražio od Boga da ga ubije - dodala je nesretna žena.

- Potom se okrenuo prema meni i pitao me: "Ako me Bog ne ubije, hoćeš li ti to učiniti? Hoćeš li pitati tatu da to napravi? Možete me gurnuti pod autobus ili poslati autobus da me pregazi.". Zna govoriti da mu mozak dobro ne radi, kako bi volio da nije živ, da vidi mumije i slično - nastavila je.

Prisjetila se kako je William bio normalno i sretno dijete prije bolesti. Stalno se smijao, šalio i često ih grlio.

Johanne i njezin suprug išli su čak na roditeljsko savjetovanje kako bi pokušali bolje kontrolirati svojeg sina i disciplinirati ga, ali od toga je postao još više ljut i problematičan.

Drastične promjene u dječakovom ponašanju utjecale su negativno i na njegovu sestru Charlotte (10) kojoj je teško razumjeti što mu se događa. Boji ga se i često prespava kod prijateljica iz škole.

Ima epizode kada se ponaša normalno, a onda ga naglo nešto preokrene i tada podivlja, halucinira, urla...

- Williamu bi trebalo liječenje intravenskim imunoglobulinom (IVIG), ali to se ne može dobiti u Velikoj Britaniji tako da bi trebali putovati u Ameriku i platiti desetke tisuća funti za to - kaže majka.

"Problem je što liječnici uglavnom ne prepoznaju PANS"

- Važno je da liječnici prepoznaju ovo stanje na vrijeme i liječe ga antibioticima dva tjedna te upute dijete pedijatru za stalnu njegu, onda se ovo stanje može izliječiti. Često djeca s ovim sindromom ne pokazuju klasične znakove infekcije poput visoke temperature ili upale grla, a infekcija utječe negativno na mozak. Nažalost, najčešće se za ovu djecu pogrešno smatra kako imaju problema s ponašanjem i upućuje ih se psiholozima i psihijatrima - pojasnila je Vicky Burford, tajnica i povjerenica u dobrotvornoj organizaciji PANS PANDAS UK.

Napominje da ne postoji nikakav poseban test kojim bi se utvrdilo ovo stanje kod djece već jedino ga liječnik može prepoznati, a uzrokuje ga isključivo infekcija streptokokom. Liječenje može uključivati antibiotike, protuupalne lijekove i steroide.

Foto: Dreamstime

Neki od simptoma PANS-a: