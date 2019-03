Dječak model (7): Kosa mu je zaštitni znak, ali želi 'biti svoj'

Farouk James je obični sedmogodišnjak koji voli video igrice, ples, nogomet, rugby i modeling. Jedino neobično na njemu je njegova afro duga kosa. Mama Bonnie, koja brine o njegovoj karijeri modela, svaki dan nekoliko puta uređuje Faroukovu kosu, na koju potroši po pola bočice regeneratora po jednom raščešljavanju.

No, to joj kaže nije teško, jer zahvaljujući starijoj djeci koja su isto iz miješanog braka ima iskustva s ovakvom kosom i zna kako se ona 'ponaša'. Jedino što ju smeta jest to što je ljudima još uvijek čudno vidjeti dječaka s tako dugom kosom, no Farouk je taj koji ju ne da skratiti.

- S Modelingom smo počeli kad je Farouk imao samo šest mjeseci - priča majka, i kaže da je onda bilo lakše jer mu je kosa išla 'put gore', u zrak. Kako su rasli i Farouk i kosa, prirodno se spustila dolje, a onda je dječak počeo gubiti poslove u modelingu, a mami su rekli da mu mora skratiti kosu ako želi da Farouk ima posla u modnoj industriji jer je 'previše nalikovao na curicu'.

No, ostalo je kompanija koje Farouka žele baš takvog kakav je, koji traže baš takav look pa danas on radi za njih, a pri tom šalje poruku svima da se ne bi trebali mijenjati jer to od nas traži društvo, te da je u redu biti drugačiji.

- Dovoljno je što se odrasli svugdje čude njegovoj kosi i pitaju zašto je tako duga i zašto nema kratku kosu kao većina dječaka. Neki komentiraju kako je 'cool' ali ja mislim da ne bi trebala biti ni cool, već jednostavno normalna - kaže Bonnie koja brine i o Faroukovim poslovima, pa izabire samo ona snimanja gdje imaju razumijevanja za to da je on dijete, pa ih ne organiziraju preko tjedna.

A budući da je u svojih sedam godina Farouk već zaradio popriličnu svotu novca, Bonnie kaže da sve stavlja u njegov fond za školovanje, tako da dječak jednog dana sam može odlučiti što će raditi i kako mu taj novac može pomoći. A on još nije siguran želi li biti nogometaš, model ili bankar.

- Farouk je rođen sa mnogo kose, već se na ultrazvuku u šestom mjesecu trudnoće vidjelo kako kosa pluta u maternici - ispričala je Bonnie za VoicesOfColorByInsider, koja kaže da je već i samo češljanje dosta 'posla' za tako malo dijete koje od kad zna za sebe mora strpljivo sjediti dok ga mama ne raščešlja ako ne želi imati dreadlockse.

A da Farouk ne bude preopterećen, majka uzima odjeću i doma organizira snimanja ili ga sama fotografira i šalje im fotke.

- Ne pokušavamo Modelingom zaraditi mnogo novca ni ništa slično, poanta ovog posla je u tome što mu obogaćuje život, upoznaje različite ljude, idemo na putovanja i druži se s drugom djecom koja se bave istim poslom. Farouk je dijete koje bi sve dalo zato i pomažemo drugima, a najvažnije je to da on ne želi biti savršen niti teži nečemu što nije. On zaista uživa u tome što jest - zaključuje majka.