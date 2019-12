Dječaku dali motocikl za Božić, stigao je samo do prvog stupa

Šokantan video prikazuje zastrašujući trenutak kada dječak, koji s dudom u ustima i bez kacige vozi motocikl te udara ravno u obližnji stup. Na videu, koji je podijeljen više od 2,6 milijuna puta, se vidi kako se dječak priprema za vožnju motorom za kojeg se misli da ga je dobio kao božićni poklon.

POGLEDAJTE VIDEO:

Too big for a dummy, and too wee for a motorbike! pic.twitter.com/4PeUwSnp0J