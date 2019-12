Djeci koja boluju od karcinoma Božić je svaki dan koji prežive

Bol koju smo proživjeli promijenila nas je i shvatili smo da nije bitno ništa osim nas i naše djece. Čitateljica nam je poslala inspirativno božićno pismo u kojem upućuje na prave vrijednosti u životu te nam poručuje koliko je nebitno sve materijalno.

Njena obitelj je više od deset godina pogodila je strašna tragedija - nakon teške bolesti zauvijek ih je napustila njihova petogodišnja djevojčica. To ih je promijenilo.

- Naučili smo da Božić nije ono materi-jalno. To nije bitno. Bitna je ljubav i to je ono što sam htjela poručiti ovim pismom. Nikad nisam pisala o tome, a sad mi je došlo da kažem što me boli. Ponijele su me emocije i napisala sam što je za mene pravi Božić. To nisu pokloni, nego obitelj, ljubav i djeca - kaže majka dva mladića i djevojčice.

Dragi moji,

U ovom veselom božićnom ozračju tko ne bi želio biti dijete? Zar nije maleni lsus (tek rođeni) simbol radosti, ljubavi i djetetove čistoće?! Sigurno sanjate poklone ispod bora i zajedničko okupljanje. Nekima od vas će to zaista biti stvarnost, a nekima samo snovi... Neki dan sam ostala zatečena kad me je jedna curica upitala: Što je to potrošačka košarica? To je teško pitanje za nas odrasle, a kamoli za jednu je Božić. malenu glavicu.

Lakše bih joj odgovorila da me pita što možda ni sama stvarno ne znam što je istinski i pravi Božić. Mislim da se on sam mora roditi u nama da bismo znali... Jednom davno upoznala sam puno djece na odjelu hematološko-onkološke klinike u Zagrebu. Pitam se često (pogotovo ovih dana) ima i sada tamo puno djece kao onda? Jer tada sam silom prilika bila sa svojom petogodišnjom pokojnom djevojčicom pokraj bolesničkog kreveta. Bdijući nad njom danima i mjesecima. A najteže nam je bilo upravo u vrijeme božićnih blagdana.

Vjerujte mi dragi ljudi, njima je Božić svaki dan koji prežive. nama roditeljima također. Ne kaže se zaništa: Zdrav čovjek ima puno želja, a bolestan samo jednu. zamislite sada sebe kao dijete. Koliko želja u sebi ima-e? Koliko snova sanjate? A onda se u jednom trenutku pet vratite u stvarnost. Možete sebi reći: Moja je košarica prepuna svega: života, ljubavi, veselja. Samo se u meni treba roditi pravi, istinski Božić.

