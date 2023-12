Djed Božićnjak je potekao od Sv. Nikole, a sad od njega možete naručiti i personalizirano pismo

Legenda o Djedu Božićnjaku seže sve do 3. stoljeća i do svetog Nikole, danas poznatoga kao zaštitnika djece i pomoraca. Sveti Nikola život je posvetio pomaganju drugima, a danas slavimo njegov dan, 6. prosinca, jer je tog datuma 343. godine umro. Nakon smrti popularnost mu je samo rasla, pa je do renesanse postao najpopularniji svetac u Europi, osobito u Nizozemskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... zaruke na zagrebačkom adventu | Video: 24sata Video

Upravo preko Nizozemaca sveti je Nikola prešao iz Europe u Ameriku, a u prosincu 1773. i 1774. njujorške dnevne novine pisale su o nizozemskim obiteljima koje su slavile dan ovog neobičnog sveca.

Engleski naziv Santa Claus razvio se iz skraćene nizozemske verzije Nikolina imena, "Sinter Klaas". Nikolina popularnost rasla je u New Yorku, a počeli su prodavati i ilustracije s njegovim likom, iz kojih se razvio današnji prepoznatljiv izgled najdražeg nam Djedice.

Božićni šoping počeli su reklamirati početkom 20. stoljeća, a mnoštvo trgovaca koristilo je novu, brzorastuću popularnost Santa Clausa.

Foto: 24 sata/Tvornica snova

Njegov lik postao je neizostavan i tako je do danas, a Blagdan svetog Nikole održao se kao običaj većinom u Europi, dok je u Americi njegov dan ipak Božić.

Mališani Djedicu obožavaju jer im donosi radost kroz dimnjak ubacujući šarene darove, a svako dijete želi upoznati onoga koji na saonicama sa sobovima leti na Badnju noć. Uz mnoštvo kuća Djeda Mraza na domaćim adventima, gdje naši najmlađi mogu upoznati svog idola, ove godine Djedica šalje djeci i personalizirana pisma. Djedičino pismo možete naručiti na www.personaliziranopismo.hr za svoje najmlađe, ali i za odrasle, kojima bi pismo s njihovim imenom izmamilo osmijeh. Cijena pisma je 1,99 eura za digitalnu verziju koja dolazi na vašu e-mail adresu, a dostava pisma na kućnu adresu je 4,99 eura. U njemu simpatični bradonja priča o pripremama za Božić i o Baki Mraz te uči djecu da su pažnja i ljubav ono što nam zaista treba za blagdane.