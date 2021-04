Ljudski rod po pitanju seksualnosti često ide iz jedne krajnosti u drugu - ovisno o vremenu i moralnih načelima koji iz njega proizlaze. Dok se nekoć očekivali i zahtijevalo da se u brak ulazi seksualno neiskusan, u hiperseksualnom društvu današnjice muškarce i žene koji su djevice u srednjim godinama života čak se smatra čudacima.

Gubitak nevinosti je zahvaljujući medijskoj propagandi seksa i stavu seksepila kao "robe" generalno postao društveni eksperiment koji se treba "obaviti" u tinejdžerskim godinama, a sve iznad toga je neobično, pa čak i nosi stigmu sa sobom. No, stvarnost je znatno drugačija - prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, čak 12 posto muškaraca i žena u dobi od 25 do 39 godina su djevci. Taj podatak je još većim u dijelovima svijeta gdje kultura hodanja i čestih spojeva nije osobito popularna, primjerice u Japanu gdje je oko 30 posto djevaca u dobnoj skupini do 40-e godine života.

Ako si djevac u 30-ima, onda si homoseksualac!

Brojne su predrasude s kojima se susreću seksualno neiskusni ljudi, Tako se muškarcima najčešće nabacuje da su nesposobni u osvajanju i kao takvi "manje muškarci", sve do zaključaka da su zapravo homoseksualci koji si to nisu priznali. S druge strane, pretpostavlja se da žene mogu lakše doći do seksa pa one koje su nevine u kasnijoj životnoj dobi smatraju se čudakinjama, imaju previsoke kriterije, naziva ih se "crkvenjačama" i slično.

Imala sam 28 godina i još uvijek sam bila nevina. Nije da do tada nisam izlazila, ali naprosto se nije poklopilo - ili bi se zaljubila u nekoga kome se ja nisam sviđala, ili obrnuto. S vremenom je činjenica da sam nevina postala prepreka sama po sebi, bilo je glupo spavati s bilo kime, a osobito objašnjavati da sam djevica. To je potvrdila i tromjesečna veza u kojoj je poželjela spavati s tadašnjim partnerom. Jedne večeri ju je, dok su se ljubili, pitao koliko je vremena prošlo otkako je zadnji put spavala s nekim, jer se činila malo ukočenom. Bilo ju je sram pa je šutjela, a on je izvalio "pa nisi valjda djevica!" Veza je ubrzo propala, a kasnije joj je rekao da su mu svi prijatelji rekli da se ne petlja s njom ako je ne misli oženiti. Shvaćao je to kao veliku stvar, jer ako je bila djevica do sada, tada će se vezati za njega i to mu je bilo previše obvezujuće. Amanda je naposljetku prvo seksualno iskustvo doživjela u tridesetima s muškarcem kojem nije rekla da je djevica sve do nakon seksa. On se pak osjećao privilegirano i počašćeno mada se veza nije održala. Amanda je danas u braku, ima svoju obitelj te vodi normalan seksualan život.

Razlozi: Strah, manjak prilika i aseksualnost

Upravo kroz Amandinu priču nazire se kombinacija razloga zbog kojih je ona bila djevica. Izuzev ljudi koji iz religioznih uvjerenja ne žele seks do braka ili uopće, seksualnu terapeuti navode da su seksulno neiskusni najčešće nešto sramežljiviji. Je li netko djevac ili nije nema veze s njegovim izgledom ili inteligencijom, već prilikama i ljudima koje je kroz život upoznao, spletu slučajnih okolnosti i naknadno manja samopouzdanja upravo zbog tog neiskustva. Osim toga, danas su sve češći ljudi koji su aseksualni - naprosto ne osjećaju potrebu niti želju za seksom.