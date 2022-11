Djevojčica koju je 'uzeo' par iz Škotske je 53 godine kasnije pronašla svoju pravu obitelj

Susan je rekla da su je odveli prvo u Kanadu, pa u Australiju i na Novi Zeland njeni 'novi mama i tata' koji su joj od četvrte godine lagali da su je usvojili.

U međuvremenu, njezina britanska obitelj je pedeset i tri godine provela očajnički ju tražeći i strahujući da je više nikada neće vidjeti.

Nakon što je Susanin suprug nedavno objavio apel na Facebooku Susan je napokon pronašla svoju obitelj. Samo 30 minuta nakon objave za nju su saznali njezini rođaci u Pontefractu i požurili odgovoriti njezinom mužu.

Sada je Susan ponovno ujedinjena s četvero od svojih šestero braće i sestara.

Susan, koja živi u Australiji i sama ima četvero unučadi, rekla je: 'Kao dijete živjela sam sa svojih šestero braće i sestara u starom župničkom domu na putničkom mjestu. No, mi nismo bili putnici.'

- Mama je bila samohrani roditelj, a ja i moja braća i sestre smo svako malo bili u udomiteljskim obiteljima, pa smo se vraćali doma - ispričala je.

- U blizini su bili i obitelj putnika s kojima sam se kao dijete sprijateljila. Oni su bili iz Škotske. Žena, koju sam skoro cijeli život smatrala mamom je imala je multiplu sklerozu. Imali su dva sina, a mislim da su željeli i djevojčicu - ispričala je.

- Pitali su moju mamu mogu li me odvesti u Disney World i ona im je dala moj rodni list kako bi me mogli staviti u putovnicu. Umjesto toga, odveli su me u Kanadu, zatim Australiju i kasnije Novi Zeland - ispričala je Susan gdje je sve bila nakon što je nestala.

- To je uvijek bio njihov plan - dodala je.

Susani, čije je obiteljsko prezime Preece, su tad rekli da su je se njezini biološki roditelji odrekli i da ju je par putnika posvojio.

- Živjela sam u zajednici s putnicima i živjela sam lijep život u kojem sam bila prilično razmažena - rekla je uz smijeh.

- Žena koju zovem mamom, koju smatram mamom, je umrla od multiple skleroze kad sam imala samo 10 godina. Iako sam živjela u putujućoj zajednici bila sam prilično mažena i pažena. Bila sam jako voljena - ispričala je.

- Moje odrastanje je bilo sretno. Putovala sam svijetom - rekla je Susan.

Susan, koja sa svojim suprugom putnikom Hamiltonom (57) vodi dobrotvornu organizaciju Fresh Start Mission, saznala je istinu kada je trebala dati podatke za novu putovnicu, a nije mogla pronaći nikakve papirnati dokaz o svojem posvojenju.

- Nevjerojatna veličina onoga što mi se dogodilo me nije posebno pogodila. Samo sam nastavila sa svojim životom - rekla je.

- 'Lampica mi se upalila' tek kad me prijatelj koji je posvojen pitao pitam li se ikad kako se osjeća moja obitelj u Velikoj Britaniji - ispričala je.

- Kad sam se prvi put čula sa svojom obitelji histerično su plakali od sreće što sam živa - prisjetila se i dodala da je onda odlučila posjetiti ih u Velikoj Britaniji i svoj posjet je dogovorila u vrijeme kad joj je bio 57. rođendan kako bi napravila veliku proslavu za cijelu svoju obitelj.

Tragično je da je njezina biološka majka umrla prije osam godina ne znajući što se dogodilo s njezinom kćeri.

- Do danas ne znamo zašto se policija nikad nije uključila - rekla je Susan.

- Mislim da je to moralo biti zato što im je moja mama dala dopuštenje da me uzmu i činjenica da smo svi mi u nekom trenu bili u udomiteljskim obiteljima - rekla je.

- No tijekom godina bilo je nekoliko žalbi na odjelu za nestale osobe i moja se mama stalno vraćala na mjesto gdje su bili putnici u nadi da će me pronaći - ispričala je Susan za Daily Record.

Susanino ujedinjenje s njezinom obitelji daje nadu svima koji su izgubili nekog voljenog da se čuda događaju.

- Ima nade - kaže.

Susanina nećakinja Emma (41) rekla je: 'Pričalo se da ju je baka godinama tražila, ali bezuspješno.'

- Nakon njezine smrti bilo je toliko pitanja koja su ostala bez odgovora. Stvari su tada bile drugačije. Nije bilo papirnog traga, niti policijskog izvješća - objasnila je.

- Nikad nismo mislili da će se ovo dogoditi. Bilo je nevjerojatno - posebno za moju mamu. Ona ima Parkinsonovu bolest i demenciju pa je nevjerojatno da je ponovno bila sa svojom sestrom prije nego što joj se stanje pogoršalo - dodala je.

Slučajevi kao što je ovaj pokazuju da nikada ne bi trebali izgubiti nadu - zaključuje Ema.

