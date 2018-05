Djevojčici (1) zbog meningitisa morali amputirati ruke i noge

Djevojčica, koja je preživjela 'najgori slučaj meningitisa' u Velikoj Britaniji u zadnjih 25 godina, nakon amputacije nogu i ruku i nakon osam mjeseci provedenih u bolnici, napokon ide doma.

Kia Gott se do jučer nalazila u bolnici Bradford Royal gdje su ju liječili od ove smrtonosne bolesti.

Jednogodišnjakinja je u bolnici od rujna, a njezina je obitelj u jednom trenutku dobila pismo liječnika u kojem im je bilo napisano da djevojčica neće preživjeti.

No ponovo se pojavila nada kad im je ranije ove godine konzultant u bolnici rekao da će Kia uskoro moći preko dana biti doma. Nakon sastanka s liječnicima prošlog tjedna, potvrđeno je da se Kia dovoljno dobro osjeća da može ići kući.

- Ako sve dobro prođe, Kia će moći svaki dan dolaziti kući - izjavio je njezin otac Paul Gott.

- Puno joj je bolje, iako zbog epilepsije prima lijekove. Dobro čuje, ali postoji velika mogućnost da će biti slijepa i da ima oštećenja mozga, a vjerojatno se neće moći ni kretati - objašnjava njezin otac.

- Srce me boli zbog svega što joj se dogodilo, ali Kia i dalje diše, što je najbitnije. Sad je na nama da joj pružimo što kvalitetniji život - izjavio je Paul.

Kijina borba

Jedne večeri prošlog rujna Paul je usred noći išao provjeriti kako Kia spava i ugledao je promjenu boje kože, osip, na Kijinom licu, vratu i na prsima.

Odveli su je u bolnicu gdje su im doktori rekli da Kia ima meningitis. Specijalist im je priznao da je to najgori oblik meningokokne sepse koju je ikad vidio te da se pripreme na najgore jer je jako mala šansa da preživi.

Kia je dobila meningitis prije zakazanog cijepljenja za meningitis, koji se daje djeci s 12 mjeseci. Do 01. srpnja 2017. godine bebe su dobivale Men C cjepivo s tri mjeseca, ali tada je u Britaniji odlučeno da je to prerano i da će se od tog datuma cjepivo za meningitis davati djeci s punih godinu dana.

Nakon što je njihova kći dobila meningitis, roditelji Paul Gott i Vikki Mitchell, su započeli kampanju u kojoj zahtijevaju da se ponovo razmotri predloženo doba djeteta za cijepljenje protiv meningitisa.

Najčešći simptomi meningitisa

Bakterijski meningitis može biti smrtonosan, i to u roku od samo par sati nakon pojave prvih simptoma.

Ne postoji još cjepivo protiv svih vrsta meningitisa, ali cjepiva koja postoje su za određene tipove i u potpunosti štite ljude.

Simptomi meningitisa i septikemije uključuju: