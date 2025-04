Dnevni horoskop za četvrtak 1. svibnja: Rak žudi za životnom promjenom, Ribe se mijenjaju

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Previše ćete se zamarati drugim ljudima, a premalo vremena provoditi sami sa sobom, analizirajući situacije koje su vas uvalile u neželjene probleme. Bit ćete podložni dubokim osjećajima, ljubomori i posesivnosti. Ako je vaš odnos krenuo stranputicom, privolite partnera na iskren razgovor. Ne čekajte da nesporazumi uzmu maha.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ostvarit ćete planove vezane uz financije, djecu, zabavu ili putovanje. Iako ćete se pribojavati da se osjećajno zadovoljstvo ne raspline, duboko u sebi znat ćete da ste u vezi koja ima budućnosti. U večernjim satima priuštite si izležavanje na kauču, čitanje dobre knjige ili toplu kupku.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete puni pokretačke energije pa ćete uspjeti motivirati i one koji su pasivni. Mnogo toga bit će moguće, osobito na ljubavnom planu. Dajte do znanja da znate i primati i davati ljubav. Tako ćete partneru pokazati da ga cijenite i prihvaćate. Ako ste u braku, moguće je manje neslaganje ili svađa.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete snažnu potrebu prekinuti sa dosadašnjim načinom života i osloboditi se stega koje vas onemogućuju da budete ono što želite biti. Planeti će vam pomoći da kvalitetno prezentirate svoje ideje i potrebe bližnjima. Večer donosi uzbuđenje onima koji su otvoreni za druženja ili ljubavna iskustva. Netko jedva čeka da ga pozovete na kavu.

Foto: 123RF

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Željet ćete vrijeme odvojeno samo za sebe i svoje interese, unatoč pozivima za izlazak. Više će vam odgovarati da na miru sanjarite ili se opuštate uz dobru knjigu. Netko bi mogao iznevjeriti vaše povjerenje ili ćete se morati braniti od kritika. Znat ćete da niste krivi, no izgubit ćete mnogo energije dok dokažete suprotno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nepogrješivo ćete znati što želite u ljubavi i što morate poduzeti kako biste to i dobili. No pripazite da stvari ne izmaknu kontroli i postanete previše zahtjevni prema partneru. Bavite li se sportom, istaknut ćete se tjelesnom spremnošću i izraženim kolektivnim duhom. Ako danas putujete, nikamo ne žurite!

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite spremni na ustupke, osobito kada je riječ o djeci i roditeljima. Nemojte tjerati inat, radije popustite pa će biti mira u kući. Provodite li večer izvan doma i u društvu nedovoljno poznatih ljudi, nemojte im se povjeravati ma koliko vam se to činilo bezazleno. Razgovor sa starijim ukućanom, možda s glavom obitelji, neće najbolje proći.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete se miriti sa stanjem stvari, pa će vas potreba za promjenom potaknuti da učinite nešto za sebe ili da odlučnijim koracima pridonesete kvaliteti života. Čak će i oni najnesigurniji među vama otvorenije komunicirati sa suprotnim spolom. Bit ćete ugodni i zabavni pa će partner uživati u svakom trenutku provedenim s vama.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dan će proteći u znaku pojačane komunikacije. Radite li, kolege će vam izraziti svoje divljenje zbog radnih postignuća. Rado ćete pozivati prijatelje u svoj dom i odlaziti drugima u posjete. Bit ćete pričljivi, no ponekad će vaša iskrenost i verbalna brzopletost jako zaboljeti one do kojih vam je najviše stalo.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan iskoristite za obiteljska okupljanja ili druženje s prijateljima. Popravite narušene odnose, potrudite se. Odnos sa starijim članovima obitelji nameće strpljivost. Nekome od njih može zasmetati vaša netaktičnost. Potkraj dana uživat ćete u čitanju lake literature ili se baviti nečim što krijepi duh, možda plesati, pjevati ili svirati.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako vam ništa ne polazi za rukom, nemojte očajavati. U razdoblju ste koje vas čini odgovornijima i zrelijima te potiče da svoj život očistite od loših odnosa i problematičnih situacija. Nemojte biti u grču, nego si dopustite više slobode. Rasteretite se u dobru društvu, potrošite nešto više novca - jednostavno si priuštite ono što želite.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postat ćete svjesniji uloge i značaja drugih. Shvatit ćete da je potrebno mijenjati pristup i više se prilagođavati, što vas vodi u izgrađivanje povjerenja s bitnim ljudima. Mogli biste ugostiti prijatelje ili rodbinu iz drugog grada. Simpatija bi vas mogla pozvati na večernji izlazak i time otvoreno pokazati koliko joj se sviđate.