Dnevni horoskop za četvrtak 11. prosinca: Biku je proradila mašta, Lavu je potreban odmor

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte bježati sami od sebe i okolnosti koje vas prate. Radije se suočite s utjecajima koje druge osobe imaju na vas i koje vas usporavaju u pravom napretku. Smetat će vas partnerova dominacija i njegovo uplitanje u sve što radite. Promijenite nešto, sjednite i porazgovarajte u četiri oka. Shvatit ćete da problemi nisu tako veliki.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Proradit će vam mašta, a estetski ukus izoštriti, što će rezultirati pozitivnim promjenama na vama. Mogli biste promijeniti stil odijevanja, a neki će na poslu osvanuti s novom frizurom. Mnogi će vas tražiti savjet, osjećajući da od vas mogu dobiti mudar odgovor. I kolege će vas svaki čas nešto trebati, a povremeno vas i zagnjaviti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete omiljeni među prijateljima te u poslovnom i obiteljskom okruženju. Mobitel će vam neprestano zvoniti, pa ćete dobivati ponude za večernje izlaske. Odnos s partnerom prolazit će kroz ugodno razdoblje. Manje ćete se zamarati sumnjama i strahovima, i odlično se sporazumijevati oko svi bitnih životnih pitanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnosi s ukućanima bit će opterećeni pomanjkanjem kvalitetne komunikacije. S nekim ljudima ćete zahladiti odnose, a s drugima intenzivirati susrete i zbližiti se. Najbolje ćete se zabavljati u društvu nepoznatih, jer vas takvi neće previše ispitivati o vašem životu. Mlađi će biti zatečeni roditeljskom stegom i visokim očekivanjima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Odaberite društvo ljudi za koje znate da su na vašim valnim dužinama. Potreban vam je odmor, kako fizički tako i psihički, a u njihovoj blizini možete biti ono što jeste bez straha što će o vama misliti. Ako ste student, posvetite se spremanju ispita - dobro ćete pamtiti gradivo i učiti s lakoćom. Neke očekuju vijesti iz inozemstva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Rješenje financijskih teškoća je na pomolu – možda će vam biti uplaćen honorar ili će vam netko posuditi novac. Na zdravlje malo više pripazite. Stres i umor bit će razlogom slabije radne učinkovitosti, ali i mrzovolje koju ćete prenositi na bližnje. Ako treba, odspavajte malo u popodnevnim satima, godit će vam.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspostavljat ćete nove kontakte, mnogo pričati i biti skloni razgovarati o svojim intimnim doživljajima i iskustvima. S najboljim prijateljem podijelit ćete dvojbe, no znat ćete da su to stvari koje ipak morate riješiti s partnerom. Želite li se razveseliti, dio dana provedite u kupnjama. Naći ćete nešto prikladno za sebe po povoljnoj cijeni.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuju vas prometne gužve, zastoji i kašnjenja. Malo toga će se odvijati po planu pa bi poslovni sastanak, ljubavni susret ili putovanje mogli biti odgođeni. Nemojte se suprotstavljati autoritetima niti ulaziti u rasprave s njima jer neće dobro završiti. Pripazite na zdravlje, a moguće je i veće odricanje za nečije dobro.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete odlični u komuniciranju i radu sa strankama. Izgledni su vam brojni kontakti koji će biti iznimno ugodni. Možda će vam na um pasti neobična ideja, koja se može pokazati korisnom u poslu. Imate li simpatiju u drugom gradu, mogli biste se dogovarati o susretu koji će biti vrlo uzbudljiv ako se prvi put trebate vidjeti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Raspoloženja će vam se često mijenjati. Bit ćete razdražljivi i lako gubiti strpljenje. Pojedinci će vam ići na živce, osobito oni s bahatim stavom. Odložite bitne poslove i dogovore za neki drugi dan jer bi se danas mnogo toga moglo izjaloviti. Osjetite li da partnera nešto muči, potrudite se doznati što mu se mota po glavi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Tečajevi, učenje stranih jezika ili neki drugi oblici nadogradnje znanja donose vam ispunjenje. Studenti će uspješno će položiti težak ispit, a školarci ispraviti negativnu ocjenu. Bračna se veza učvršćuje zajedničkim planiranjem budućnosti i potporom rodbine, pa i na ovom planu dolazi do velikih poboljšanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iako vam poslovi donose veću zaradu, pripremite se na povećane troškove koji bi vam u određenim trenucima mogli uskratiti osjećaj sigurnosti. Ako ste u braku, vaše će sumnje i nesigurnost ojačati. Shvatit ćete da vas zahtjevni poslovni ritam udaljava od ukućana. Ne reagirajte burno na partnerove reakcije – možda ga nešto muči!

