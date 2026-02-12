Dnevni horoskop za četvrtak 12. veljače: Blizanci su aktivni, a Ovnove očekuje putovanje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste biti poslani na poslovno putovanje, a neki među vama putovat će turistički. Bit ćete prisutniji u javnom i društvenom životu. Pazit ćete kako se ponašate, što odijevate i s kim izlazite. Bitno vam je ostaviti dobar dojam, a to će vam poći za rukom. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o zajedničkoj budućnosti, selidbi ili roditeljstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zabrinuti ste za novčanu situaciju, osobito ako je povezana s pitanjem nekretnina, gradnje ili smještaja. Pazite da na tom planu nešto krivo ne procijenite ili riskirate izvjestan ulog. Na ljubavnom planu očekuju vas mnoga uzbuđenja. Iskra simpatije moguća je na hodnicima škole, fakulteta ili na tečaju koji polazite.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Bit ćete aktivniji više nego obično i dobro se snalaziti u novonastalim promjenama. Radoznalost će vas odvesti u središte aktualnih zbivanja, a pregršt novih informacija neki će iskoristiti i u poslovne svrhe. Partner i vi bit ćete zaokupljeni svojim poslovima, pa pazite da se s vremenom ne otuđite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Iako ćete proživljavati nesvakidašnja iskustva, ljubavna zbivanja neće biti lišena stresa i ljubomore. Pazite što govorite partneru, jer vam neće tako brzo zaboraviti ako ga uvrijedite. Na radnom mjestu živcirat će vas neučinkovitost i sporost kolega, a osobito pogreške koje su se mogle izbjeći.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate li problematičan odnos s partnerom, dan je dobar za pomirenja. Pozovite ga na kavu i nemojte ostavljati dojam nesigurnosti. Razgovor bi brzo mogli zamijeniti nježnost i poljupci. Sklonost da probleme rješavate čim se pojave, priskrbit će vam ugled u poslovnom okruženju. Nakon posla uživat ćete u druženju s kolegama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nikamo me brzajte - to je najbolji način da predvidite neugodne situacije. Obnovite stara prijateljstva ili se pozabavite hobijem kojeg ste zapustili. Osim posla i obitelji, trebaju vam i drugi poticaji koji će vas puniti pozitivnom energijom. Poslovna zbivanja bit će stresna, a moguća je i žustra rasprava s kolegom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Okolnosti vam idu naruku pa ćete se dokazati na poslovnom planu. Izlasci i telefonski pozivi će se intenzivirati pa ćete biti traženi na sve strane. Partnerov postupak uvjerit će vas u dubinu njegovih osjećaja. Razgovarat ćete o zajedničkoj budućnosti, a oni koji su na početku veze upoznat će partnera s roditeljima ili prijateljima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Teško ćete se uklopiti i prilagoditi stavu većine, a to će biti potrebno želite li ostvariti zacrtane ciljeve. Neplanirani troškovi dogodit će se zbog kvara kućanskog aparata ili pogrešnih procjena prilikom kupnje. U ljubavi možete očekivati uzbudljiv susret ili otkriće. Partner će vas podržavati i pomoći riješiti niz problema.

Foto: PROFIMEDIA

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će prekovremeno ostajati na poslu, često izbivati iz doma i sve manje pozornosti posvećivati voljenima. Bit ćete toga svjesni pa ćete razmišljati o promjeni ili na drugi način pokušati smanjiti svoje obaveze. Ako ste se tek zaljubili u vama će bujati nestrpljenje. No i suprotna strana će se slično osjećati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ako vas partner živcira i nemate strpljenja odgovarati na njegova pitanja, nemojte se svađati. Nađite ispušni ventil u dobrom društvu ili sportskim aktivnostima. Zapisujte sve bitne podatke i informacije i dobro se pripremite prije sastanka ili izlaganja. Suzdržite se od zadiranja u tuđu intimu, makar vaše nakane bile poštene.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Posao će biti izvor zabave i prijateljske suradnje, više nego opterećenje. Znalački ćete se postaviti u svakoj situaciji, biti inicijator promjena i novih ideja. Slobodni neće težiti osvajačkim aktivnostima nego uživati u dobrim prijateljstvima, dok će ostali biti zadovoljni onim što imaju. Poslovno putovanje otvorit će vam nove mogućnosti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partner će zamjerati zato što svima ugađate, a njega zanemarujete. Posložite prioritete i odobrovoljite drugu stranu izlaskom na romantičnu večeru. U poslu će vas najviše opterećivati napet odnos sa šefom i njegova sve veća očekivanja, koja će vam se činiti pretjeranima i nerealnima.