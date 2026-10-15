Dnevni horoskop za četvrtak 15. listopada: Ovan će zavesti simpatiju, Biku ide nasljedstvo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući Mjesečevoj potpori, vaš ljubavni život postaje stabilniji. Partner će češće biti uz vas i udovoljavati vašim željama. Slobodnim Ovnovima vratit će se samopouzdanje i inicijativa, pa ćete zavesti simpatiju. Stjecat ćete moćna poznanstava i veze. Učestalo ćete putovati i sklapati zanimljiva poznanstva.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobro ćete se slagati s kolegama, a komplimenti će vas motivirati na rad. Mogli biste srediti pitanje nasljedstva, podmiriti zaostale porezne obveze ili ući u veća financijska ulaganja. Želite li privući simpatiju, nemojte je pritiskati nego pomno birajte riječi. Najbrži put do njenog srca vodi preko ležernog, neobaveznog odnosa.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U vama se prelamaju oprečni osjećaji i potpuno suprotne težnje, iako se okolini čini da su vaši planovi i ambicije kristalno jasne i pravocrtne. Razmišljat ćete o osobi koja vam se sviđa. Situacija se odvija u vašu korist, ali niste sigurni osjeća li druga strana isto što i vi. Ništa nećete doznati ako ne pokušate.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Situacije u vašemu domu polako se sređuju, kao i odnos s partnerom. Imat ćete više tolerancije i strpljenja s njime, a vrijedit će i obrnuto. Vaš će rad biti izložen očima javnosti. Na sastancima će se uvažavati vaše primjedbe i prijedloge, a nastup ili predavanje pred publikom pridonijet će popularnosti.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radno okruženje bit će ugodno, a moguća je i proslava u povodu nečijeg napredovanja, rođendana ili odlaska u mirovinu. Bilo da je posrijedi zaljubljenost, poriv da se svidite novom kolegi ili dobijete bodove kod šefa, posvetit ćete više pažnje svom izgledu. Mlađi će uživati naklonost suprotna spola pa su izvjesne nove ljubavi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partneru ćete zamjerati iste stvari koje i on vama, osobito tvrdoglavost i prigovaranje. Roditelji ili rodbina petljat će vam se u odnos. Određivat će vam što vam je činiti, ili se protiviti vašem izboru zbog razlike u godinama, obrazovanju ili materijalnom statusu. Stajat će vas živaca neprestana potreba da im dokazujete suprotno.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zahvaljujući Mjesečevoj potpori, bolje ćete se koncentrirati na učenje i obavljanje poslova. Možete očekivati smirivanje napetih odnosa s kolegama, a osobito s nadređenima. Riješit ćete zaostale poslove, a idućih dana ćete češće putovati. Riješite zaostalu dokumentaciju i prepisku. Školarci, prionite učenju i popravite prosjek ocjena.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Otvaraju vam se nove poslovne mogućnosti, osobito one vezane uz inozemstvo. Bit ćete svjesni svojih potencijala. Krasit će vas velika radna energija, nove ideje te sposobnost da ih na najbolji mogući način prezentirate zainteresiranima. Osoba do koje vam je stalo, bit će spremna na ustupke i nježno vas osvajati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku pomaže vam otkloniti poslovne zapreke. Inspiracija i kreativnost udruženi s intuicijom, omogućiti vam ostvarivanje ciljeva. Iskazivat ćete dosljednost i biti orijentirani na cilj. Nećete ustuknuti pred zaprekama. Plodovi minulog rada bit će vam poticaj za daljnji napredak. U ljubavi ste sumnjičavi - nedovoljno vjerujete partneru.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjetit ćete pomanjkanje staloženog razmišljanja. Zametnut ćete dokumente, predvidjeti činjenice ili se susresti s problemom iz prošlosti. Očekuje vas otežani protok informacija, kao i povećani broj zabuna ili nesporazuma. Mogli biste zametnuti dokumente ili predugo čekati na važan poziv. Izbjegavate nepotrebne troškove!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dobri rezultati pomažu vam da se odvažite na krupnije zalogaje. Uspjeh vas očekuje u poslovima vezanim uz komunikaciju, obrazovanje ili pisanje. Neki će zastoji biti otklonjeni. Nove ljubavi stvarat će se zahvaljujući širokom krugu prijatelja, aktivnom noćnom životu ili priključenju na internet.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Dan bi mogao započeti zvonjavom telefona i informacijom zbog koje ćete promijeniti neke planove. Borit ćete se s lošim raspoloženjima i padom radne motivacije. Osjećat ćete da je za vašu poslovnu stagnaciju kriva jedna osoba u čije dobre namjere sumnjate već dulje vrijeme. Pravi je trenutak da se s njom suočite i riješite problem.