Dnevni horoskop za četvrtak 19. ožujka: Škorpion oduševljava nadređene, Lav je samopouzdan

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 19. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 3

Mnogo toga čuvat ćete u sebi, analizirati i biti zamišljeni. Vašu šutljivost i suzdržanost partner će pogrešno protumačiti, misleći da gubite zanimanje za njega. Neke će ljubomora nagnati da provjeravaju pozive i poruke na partnerovom mobitelu, no pazite da to partner ne primijeti – teško ćete se moći opravdati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Istaknut je vaš unutarnji život, skrivene ambicije i potreba za svojevoljnom izolacijom. Unatoč teškoćama koje vas mogu usporiti, vaši poslovi napreduju. Možete očekivati naklonost kolega i nadređenih, porast broja kupaca te povoljne financijske prilike. Osoba koja vam se sviđa istupit će s konkretnim prijedlogom - prihvatite ga!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Interesi će vam biti raspršeni, a koncentracija oslabljena. Školarcima će biti teško prihvatiti se knjige i uredno ispunjavati školske obaveze, a zaposlenima održati radni ritam. Bit ćete traženi pa nećete moći predahnuti od telefonskih poziva i SMS poruka. Pri donošenju odluka oslanjajte se na intuiciju. Učinite ono što osjećate da je ispravno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Iskristalizirat ćete površne odnose i ispraviti pogreške u poslovanjima, a nekim ćete si akcijama priskrbiti popularnost. Natjecateljski duh mogao bi vas približiti vježbanju, sportu i hobijima. Ljubavni odnos koji je bio nejasan ili ste ga iz nekog razloga morali skrivati, prerast će u nešto više ili doći svom kraju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Značajna zbivanja u karijeri ili obrazovanju, društvene obaveze i romantične prilike jako će vas obuzeti. Iako će vam samopouzdanje biti visoko, postupat ćete oprezno i promišljeno. Vodit ćete računa o tonu i izboru riječi te o trenutku kada je pogodno nekome se obratiti. Stečena znanja podižu vam ugled u radnoj sredini!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nije preporučljivo potpisivati poslovne ugovore, sklapati partnerstva ili se oslanjati na sumnjiva financijska obećanja. Mogli biste pogriješiti u procjeni ili se u nekoga razočarati. Partner će vas zbunjivati čestim promjenama raspoloženja, no ni vi nećete biti oličenje mirnoće pa bi moglo biti i sitnih svađa.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Teško ćete zaspati od nemirnih misli koji će vam se vrzmati po glavi. Brige mogu biti povezane s lošom novčanom situacijom. Praktično raspolaganje novcem, bit će najbolji način da se izvučete iz dugova. Zdravlje će iziskivati oprez. Imunitet će vam biti oslabljen, a vi nemirni i podložni stresu. Obavite liječničke pretrage.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Okolnosti će vas poticati na aktivnost i prisiliti da se pomaknete s mrtve točke. Svojim ćete idejnim rješenjima oduševiti nadređene. Uspješno ćete poslovati s udaljenim gradovima i inozemstvom. Slobodne trenutke posvetit ćete hobijima i društvenim igrama, a neki će uživati na kavi s prijateljima na terasi kafića.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Sumnjičavi ste prema partneru. Možda imate razloga, no ne započinjite raspravu dok niste sigurni. Na poslovne zapreke nailazit ćete zbog rasprava s neistomišljenicima. Vodite računa o isplativosti planiranih poslovnih poteza - učinjena pogreška pratit će vas dulje vrijeme. Obratite pozornost na roditelje, osobito ako im treba vaša pomoć.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Opreznije se odnosite prema ljudima s kojima surađujete - nije naodmet da nešto doznate o njima. U ljubavnim bi vezama mogla dominirati borba za prevlast ili nepromišljeno ulijetanje u rizičan flert. Moguće su i zdravstvene boljke, alergije ili promjene raspoloženja. Niste li dugo bili kod liječnika, pravo je vrijeme za temeljit pregled.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Bit ćete spremni na ustupke te riječima ili djelima osvježiti odnos s partnerom. Prijateljstvo koje imate s nekim, navješćuje simpatije koje će vas oboje iznenaditi. Problem će jedino biti ako ste oboje zauzeti. No kako ste britki i snalažljivi, neće biti tog ljubavnog problema za koji nećete naći barem privremeno rješenje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Više ćete vremena provoditi s partnerom i zajednički planirati, a ciljeve ostvarivati združenim snagama. Neki će se zaljubiti u osobu neobičnih životnih svjetonazora, pa ni veza nije isključena. Na poslu će do izražaja doći vaša snalažljivost i komunikativnost pa ćete se spretno izvlačiti iz najneugodnijih situacija.

