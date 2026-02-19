Dnevni horoskop za četvrtak 19. veljače: Ovan je mudar, a Rak obnavlja porušene mostove

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Unutarnja mudrost pomaže vam da ostavite prošlost iza sebe i hrabro krenete novim stazama. Nečije će vas riječi uvjeriti u ugled koji uživate, ali i podsjetiti na povećanu odgovornost. U projektima koji uključuju rad s grupama vaša će organiziranost biti ključna za zajednički uspjeh. U ljubavi napredujete!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izlasci i putovanja donose vam pregršt zadovoljstva, a društveni život cvjeta. Obaveze ćete rješavati s lakoćom, ostavljajući dovoljno vremena za aktivnosti koje vas pune energijom. Na poslu će vladati prijateljska atmosfera, no u ljubavi se pokušajte othrvati naglim iskušenjima. Umjerenost je u svemu dobrodošla.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Naiđete li na prepreke, ne pokušavajte ići glavom kroz zid. Radije zastanite i promijenite perspektivu kako biste uvidjeli gdje najviše griješite. Postupci vođeni isključivo emocijama, a ne razumom, mogli bi vam donijeti zanimljiva, ali ne nužno i ugodna iskustva u privatnom životu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okrenuti ste planiranju budućnosti, no za velike promjene trebat će vam podrška ljudi od kojih ste se udaljili. Vrijeme je za obnavljanje starih porušenih mostova. Osjećate li da vaš potencijal na poslu nije dovoljno iskorišten, ne ustručavajte se otvoreno porazgovarati s nadređenima. Izađite iz sjene.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Samoća će vam goditi više od bučnih druženja, osobito ako osjećate zasićenje od kontakata s ljudima. Posvetite se hobiju koji će vas opustiti i mentalno odmoriti. O problemima razgovarajte samo s osobama od povjerenja, a posjet starijem članu obitelji donijet će vam poseban mir. S njime ćete postati bliskiji.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Zvijezde vam omogućuju povećanje zarade ili pronalazak novog izvora prihoda. Spretno ćete prepoznavati prilike za ulaganja u dom, opremu ili prijevozno sredstvo. Iako se ljubavni život razvija u dobrom smjeru, pripazite da sitničavost i ljubomora ne naruše trenutni sklad. Ne hvatajte se za svaku partnerovu riječ.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dan donosi niz nepredviđenih situacija, od iznenadnih putovanja do preuzimanja tuđih obaveza. Ostanite fleksibilni i spremni na brze reakcije. Ljubavne razmirice ostavite za neki drugi dan; dok se strasti potpuno ne smire, svaki pokušaj razgovora mogao bi samo produbiti jaz nesporazuma.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zračite samopouzdanjem, a vaš istančan smisao za estetiku donosi vam brojne komplimente. S nekime ćete ostvariti obostranu simpatiju. Planetarni utjecaji potiču aktivnost u sportu i druženju. Intelektualno ste na vrhuncu, pa ćete s lakoćom svladati ispite ili zadiviti okolinu svojim znanjem i britkim razmišljanjem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Promjene u domu mogle bi biti stresne, ali su nužne za rješavanje dugotrajnih problema. U emocionalnom životu težite ravnoteži dok se suočavate s novim okolnostima. Tijelo vam šalje signale da usporite – priuštite si dodatne sate sna i kvalitetan odmor kako biste povratili snagu. Vrijeme je da više mislite na sebe.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Očekuje vas dan ispunjen ugodnim susretima i vedrim razgovorima. Vaš smisao za humor bit će najbolji lijek za svaku napetu situaciju. Otvorenost za nova poznanstva mogla bi uroditi zanimljivim susretom, no ne zaboravite na praktične obaveze poput plaćanja zaostalih računa. Dok to ne sredite, nećete imati mira.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Hladne glave donosite važne odluke o budućnosti, istodobno pružajući partneru više slobode i podrške. Druga će strana to znati cijeniti. Vaše oštro oko za detalje danas ne griješi. Najbolje rezultate postići ćete ako spojite analitički pristup s instinktom koji vas nepogrešivo vodi kroz zamršene situacije.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete opravdati povjerenje nadređenih i učvrstiti svoju poziciju u radnom okruženju. Ako ste bili pod stresom, vrijeme je za konkretne korake prema oporavku. Odlučno obnavljate društvene veze, a u ljubavi vas očekuje značajan napredak koji će vam vratiti osmijeh na lice.