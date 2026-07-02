Dnevni horoskop za četvrtak 2. srpnja: Vaga bježi od rutine, Lav se oslanja na vlastite snage...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Težit ćete druženjima i novim poznanstvima. Bit će vam potrebna pozornost drugih, njihovo mišljenje ili savjet. Dobro ćete se snalaziti u grupnom radu i pronaći rješenje nekom poslovnom problemu. Ako ste u novoj vezi, riječi neće biti potrebne. Nježni zagrljaji i zaljubljeni pogledi govorit će više od tisuću riječi.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog starijeg člana obitelji koji vas živcira svojim zahtjevima, mogli biste izgubiti samokontrolu. Neće pomoći ni vaš očit trud da mirnom razgovorom riješite problem, pa ćete se radije povući. Imate li važne poslovne razgovore ili ljubavni sastanak, budite oprezni. Nešto ćete pogrešno shvatiti, što će izazvati vašu burnu reakciju.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećaj da vas drugi cijene ulit će vam novu motivaciju. Uradit ćete sve što je u vašoj moći i dokazati svoje sposobnosti. Odgovorite na nečiji upit ili dogovorite kavu s osobom koja treba pomoć – nitko je neće moći bolje savjetovati od vas. Ljubavni život ide uzlaznom putanjom i sve ste zadovoljniji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo ugodnih trenutka. Možete se nadati sretnim promjenama u ljubavnom životu, manjem novčanom dobitku ili uplati honorara. Obaveze prema prijateljima, rodbini ali i ukućanima oduzimat će vam mnogo slobodnog vremena, no sve ćete obaviti na vrijeme. Pripazite se nečijih neiskrenih namjera!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sve što vam prije nije bilo bitno sada izlazi na površinu pa ćete morati riješiti sve nedorečene ljubavne, rodbinske ili prijateljske odnose. Učinite li tako, u mnogočemu ćete si olakšati život. Netko će vam ponuditi rješenje jedne situacije, ali nećete prihvatiti pomoć. Oslonit ćete se na vlastite snage, pokazujući prkos, ali i veliku upornost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Komunikativnost i dobar njuh za prepoznavanje prilika, bit će vam izraženi. Odličan je trenutak za kupoprodaje nekretnina putem oglasa. Zategnut odnos s bližnjima poboljšat ćete samo ako im otvorite srce i kažete što vas muči. Neki među vama dobit će primamljivu poslovnu ponudu za koju će vam i vaša intuicija potvrditi da je ne smijete propustiti.

Foto: Dreamstime

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Umjetnici, sportaši i zaposleni u medijima isticat će se organizacijskim sposobnostima i kreativnošću. Bježat ćete od rutinskih obaveza ili novim pristupom u poslu izazvati nečije protivljenje. Osjećat ćete da ste u razmišljanjima ispred drugih pa to iskoristite kao svoju prednost. Posvađanim ljubavnim parovima dan je dobra prilika za pomirenje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Suzdržite se od uplitanja u privatni život drugih ljudi, osim ako je riječ o prijateljskoj pomoći. Imate li obiteljskih obaveza, ne pokušavajte se izvući slabim izgovorima jer ćete na sebe navući ljutnju ukućana. Budite oprezni u kontaktu s nepoznatima, a krećete li na more, dobro provjerite jeste li ponijeli sve što vam je potrebno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nalazite se u vrlo dinamičnom ljubavnom razdoblju. Zaljubljivanja na prvi pogled i nepredvidljive pustolovine događat će ne samo slobodnima, nego i onima u braku. Partner će se boriti za vašu ljubav- pokažite mu da to cijenite. Poslovna zbivanja bit će dinamična i proturječna, a rezultirat će pozitivnim preokretima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Uzrok poslovnim brigama su sve lošiji odnosi sa šefom ili kolegama. Nećete moći izbjeći neslaganja s drugima oko svojih ideja i prijedloga. Dokažite se, nemojte stajati po strani. Slavi li vaš prijatelj rođendan, poći će vam za rukom pronaći idealan dar koji neće biti skup, a opet koji će biti dovoljno originalan.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se snalaziti kao prevoditelj, trgovac i organizator. I u ostalim profesijama ćete se isticati i dokazati se kao vrijedna i sposobna osoba. Zaljubljeni će učiniti sve da zavedu simpatiju i voditi više računa o svom izgledu. Želite li je zadiviti novom frizurom ili odjećom, sigurno neće proći nezapaženo kod druge strane.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan će vam biti prenatrpan različitim poslovima, pa ćete neke morati odgađati ili od njih odustati. Nećete biti zadovoljni polovičnim rješenjima, pa ćete ulagati prilično energije u sve što budete radili. Obiteljske obaveze doživljavat ćete teretom, a i raspoloženje vam neće biti najbolje. No prema večernjim satima ste mnogo bolje.