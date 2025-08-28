Dnevni horoskop za četvrtak 28. kolovoza: Lava iscrpljuje posao, Raku je romansa na pomolu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Planetarni utjecaji navješćuje sreću s ulaganjima. Dobro ćete se snalaziti s nekretninama, poslovanju s bankom te novcem općenito. Moguće je uspješno zaključivanje problema vezanog uz nasljedstvo, policu osiguranja ili kupnju na rate. Odjednom ćete se naći okruženi brojnim mogućnostima, pa će vam i u ljubavi naglo krenuti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete se koncentrirati na rad, a misli će vam stalno vrludati. Opterećivat ćete se sitnicama i živcirat će vas situacije na koje ne možete utjecati. Neobavezan odnos sa simpatijom zasad vam odgovara, osobito ako se niste oporavili od nedavnog prekida. No druga će strana ipak očekivati malo više ljubavne inicijative s vaše strane.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Raspolagat ćete s iznimnom količinom upornosti i odvažnosti. Hrabro ćete se suočiti s problemima i poduzeti sve što je potrebno s ciljem njihovog svladavanja. Očekujete li odgovor vezan uz dobivanje posla, mogli biste primiti povoljne vijesti. Zbog blažih zdravstvenih tegoba, neki će posjetiti liječnika.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Objedinit će se vaše odlično raspoloženje i praktično razmišljanje, pa ćete lako dolaziti do rješenja za problematične situacije. Mnogi će intuitivno osjetiti da vam se mogu povjeriti i da ćete ih dobro savjetovati. Ljubav će vam se otkriti u ljepšem svjetlu. Shvatit ćete da su sumnje neosnovane i da je romansa na pomolu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovne će vas obaveze iscrpljivati. Neki će zbog burne noći ujutro osjećati pospanost i mamurluk. U takvom stanju sve će vam se činiti težim, pa će vam i problemi djelovati teško rješivima. No uz koju šalicu crne kave više i raspoloženje će vam se brzo popraviti. Netko vam pruža željeni oslonac i pomoć.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete često u društvu, izlaziti i družiti se. Mogli biste naići na kakvo sniženje ljetne odjeće i nešto si priuštiti. Komunikacija s partnerom će živnuti, čak i kod onih u čiji se odnos zavukla šutnja. Samci će biti jako zaljubljeni u svoju simpatiju i vrijeme do susreta kratiti telefoniranjem i pisanjem poruka.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Hrabro ćete iznositi svoje stavove, ne strahujući od posljedica ili nečije ljutnje. Nećete ništa prešućivati, zbog čega će se mnogi naći na meti vaših kritika. Ukućanima ćete zamjerati da s novcem ne raspolažu ekonomično, pa ćete ih nagovoriti da budu štedljiviji. Unesite dašak novine u dugu vezu zanimljivim izlaskom ili iznenađenjima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Omiljenost među prijateljima, ukućanima i kolegama pridonijet će vašem dobrom raspoloženju. Intuicija će vas odlično služiti pa ćete znati kada se morate povući, a kada krenuti u akciju. Ako ste imali nesporazum sa simpatijom ili partnerom, znat ćete pravim izborom riječi smiriti napetu situaciju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Obaveze i potrebe bližnjih postat će vam prevelik teret. Zasićeni ste stalnim ugađanjem drugima, a i previše energije trošite i kod kuće i na poslu. Potrebno vam je više samoće i odmaka od burne svakodnevice. Ljubavne spone bit će čvrste, ali će biti i napetosti. Previše strogo ćete ocjenjivati svoje, ali i partnerove postupke.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Na vrhuncu ste svoga društvenoga utjecaja. Vaša će karizmatičnost biti dojmljiva. Bit ćete u stanju druge nagovarati na što god budete htjeli. Klupko obiteljskih odnosa počet će se raspetljavati. Shvatit ćete da ne trebate toliko brinuti o stvarima koje su vam zadavale glavobolju. Dobro ćete se zabavljati u društvima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neorganiziranost i loša koncentracija otežat će poslovanje. Strpljenje će vam popuštati u situacijama koje inače dobro podnosite. Tko vam nije simpatičan, dat ćete mu to odmah do znanja. Manjak organizacije dovodit će vas do vremenskog škripca. Radit ćete premalo ili previše te tako sami sebe iscrpljivati.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnoge čeka važan put, iako ne nužno poslovnog karaktera. Mogli biste posjetiti rodbinu ili simpatiju koja živi u drugom gradu. Međuljudski odnosi bit će zadovoljavajući, a dogovori i planovi će se ostvarivati. Očekujte navalu ugodnih osjećaja osobito ako ste zaljubljeni ili još ste u fazi zavođenja i osvajanja.

