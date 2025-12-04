Dnevni horoskop za četvrtak 4. prosinca: Riba je ljutita, Vaga ima višak ljubavne energije

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mogli biste dobiti priznanje za svoj rad ili pohvalu. Bavite li se kreativnim radom, medijima i umjetnošću, istaknut ćete svoje potencijale. Obiteljsko ozračje neće doživjeti značajnije promjene. Imat ćete pregršt planova kada su posrijedi nekretnine i prostor u kojem boravite. Mogli biste se primiti uređenja ili kupiti namještaj.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Pred vama je dan druženja, zanimljivih rasprava i protoka informacija. Doći ćete u posjed važnih podataka i dobiti odgovore na neka pitanja. Dobra organizacija pomoći će vam izbjeći stres. Ne kasnite na dogovore i ne mijenjajte planove u posljednjem trenutku. Novčana situacija iziskuje više opreza - ne trošite iznad mogućnosti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan protječe u znaku provoda i druženja s prijateljima. Mogli biste iznenada krenuti na poslovni put, što će vam teško pasti, ali ćete se vratiti puni dobrih dojmova i rezultata. Planeti vaš ljubavni život usmjeravaju u novom, priželjkivanom smjeru. Simpatija će vam staviti do znanja koliko joj značite, no bit ćete nepovjerljivi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odluke intimne ili poslovne prirode nastojte najprije prespavati – ujutro ćete biti objektivniji. Poslušajte savjete prijatelja, no povucite se malo u osamu i dobro promislite o svemu i na kraju sami odlučite. Blizina drugih ljudi povremeno će vas živcirati, osobito ako je riječ o pojedincima čije vas priče inače umaraju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete djelotvorni u izravnom pristupu i odvažni u komunikaciji. Bogatstvo društvenih sadržaja omogućit će vam da živite uzbudljivije, što će poboljšati i vaše raspoloženje. Svoj ćete optimizam prenijeti na okolinu. Pokažite prijateljima koliko vam znače, posebnu pozornost posvećujući onima koji imaju probleme.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Slaba koncentracija ometat će vas u poslu pa ćete lako pogriješiti. Strpljenje će vam biti na izmaku, pa je moguća neugodna rasprava s rođakom ili osobom koja vam nije naklonjena. Ne dopustite da se drugi miješaju u vaše obiteljske probleme. Izbjegavajte osamljivanje jer će vam se problemi činiti veći nego što jesu

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u Blizancima usmjerit će vašu energiju na posao i putovanja te strastveno bavljenje hobijem. Zaokupljat će vas ambiciozni planovi za budućnost pa ćete učiniti jedan od težih koraka, a dalje se sve odvijati iznenađujuće brzo. Moći ćete se pohvaliti viškom ljubavne energije, a sve što radite, radit ćete puni elana.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste proslaviti poslovni uspjeh ili partnerovo napredovanje, ali i riješiti pitanje nasljedstva ili naći kupca za nekretninu. Bit ćete zainteresirani za kupnju računala, no ne kupujte brzopleto nego sa sobom povedite prijatelja koji je znalac u tom području. Ljubavna zbivanja bit će burna, čemu će kumovati vaša ljubomora.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi i ranjivi pa biste mogli zaoštriti neke odnose. Budite oprezni s pretpostavljenima i temeljiti u izvršavanju obaveza. Pod pritiskom ste pa nisu isključene nepravde, no znat ćete se izboriti za sebe. Pokažite se tolerantnijima u odnosu s najužom okolinom, koliko god vas nečije ponašanje živciralo.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Očekujete li napredovanje, potpisivanje ugovora ili zaposlenje, naći ćete se u vrtlogu priželjkivanih zbivanja. Iako će poslovi iziskivati velik napor, bit ćete dorasli svakom zadatku. Kovat ćete planove za budućnost nalazeći zadovoljstvo u malim stvarima. Uživat ćete u buđenju nove ljubavi, priželjkujući što više uzbuđenja i neizvjesnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U povoljnom ste razdoblju u kojem vas ne bi trebalo nešto posebno zabrinjavati. Nećete imati razloga za brigu pa ćete se prepuštati lagodnijim stranama života, više izlaziti i družiti se. Put u inozemstvo mogao bi donijeti povoljne promjene na poslovnom planu. Ako ste u braku, uskladite svoje slobodno vrijeme s partnerovim.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne obraćajte pozornost na nečije kritike, osobito ako nisu dobronamjerne. Ljutit će vas nekorektnost kolega ili ukućana. Potrudite se oko rješavanja problematičnih situacija, ali bez povišenih tonova. Ako ste nekome dužni novac, što prije mu ga vratite. Ako ste mlađi, prijatelji će vas večeras zvati na dobar provod.