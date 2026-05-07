Dnevni horoskop za četvrtak 7. svibnja: Bik će se zaljubiti, a Blizanci će biti puni energije

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nečija napetost i životni problemi utjecat će i na vas, čineći vas neraspoloženima. Shvatit ćete da dotična osoba ima prevelik problem i da joj niste u mogućnosti pomoći. Na radnom mjestu bit ćete opterećeni. Čim jedan posao privedete kraju, šefovi će se odmah dosjetiti nečeg novog pa nećete imati vremena za odmor.

POGLEDATE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubav će biti u centru pozornosti. Samci bi se mogli zaljubiti, otkriti neke nove kvalitete u osobi za koju su mislili da je dovoljno poznaju. Promjene u obiteljskom okruženju, bit će pozitivne. Dan je pogodan i za putovanja te kontakte s inozemstvom, a nije isključeno da vas šefovi pošalju na važan poslovni put.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imat ćete mnogo energije, što će biti odlično ako je upotrijebite u korisne svrhe. Pratit će vas sretne okolnosti, ali i inicijativa pa će mnogi moći ostvariti dugo planirane želje. I dok će se jedni naći u središtu poslovnih zbivanja koja im donose zadovoljstvo, drugi će ostvariti svoje ljubavne želje s nekim koga dugo priželjkuju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete stalno u pokretu i okruženi ljudima pa ćete vapiti za pravim odmorom. Nemojte preuzimati dodatne obaveze ako uključuju tjelesno naprezanje. Ne dopustite da vas rokovi pritisnu jer će to uzrokovati kašnjenje i pogreške u poslovanju. Podstanari će razmišljati o selidbi, tražeći stan prema svojim financijskim mogućnostima.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Na ljubavnom planu nećete imati previše razloga za brige, iako će vas partnerova opaska natjerati da dobro porazmislite što vam zapravo želi reći. Ostavite se burnih reakcija jer će vam samo štetiti. Poslovna će situacija zahtijevati brzo djelovanje, zato ne odlažite ono što ionako trebate privesti kraju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Većina planetarnih pokazatelja upućuje na ugodan dan. Za jedne će to biti dobar odnos s poslovnim partnerima ili kolegama, a za druge sklad i razumijevanje s bračnim partnerom. Mladi će se dotjerivati za večernji izlazak i uživati u zabavi s društvom. Žene ovog znaka ugodno bi mogla iznenaditi trudnoća.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U obiteljskom okruženju preuzet ćete novu ulogu ili se zbog posla na neko vrijeme udaljiti od bližnjih. Iako ćete računati na partnerovu potporu, većina tereta najvećim će dijelom pasti na vaša leđa. Bavite li se iznajmljivanjem stana, mogli biste imati neugodnosti s podstanarima. Možda ćete morati tražiti pravni savjet.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za učvršćivanje prijateljskih odnosa, putovanja i obogaćivanje društvenog života. Pronađite pravi način kako biste se istakli među drugima. Vaše kvalitete su velike, a na vama je da ih pokažete drugima. U privatnom životu imat ćete potrebu pričati o sebi i svojim osjećajima, a partner će vas rado slušati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

U poslu ćete biti puni novih ideja. Neće vam promaknuti svježe informacije, a pedantnost i analitičnost bit će dobrodošli u poslovima vezanim uz knjigovodstvo, financije i sl. Novčano stanje poboljšat ćete honorarnim poslom. Ozbiljno ćete razmišljati o braku, čak i ako vam je dosad više odgovarala slobodna veza.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više novca odvajat ćete za kupnju odjeće ili uljepšavanje u kozmetičkom, odnosno frizerskom salonu. Znalački ćete istaknuti ono najljepše na sebi pa ćete dobiti mnogo komplimenata. Stariji će se osjetiti poletnije i privlačnije, a oni mlađe dobi biti sigurniji u sebe. Ljubavni odnosi sve su strastveniji, iako neke probleme još niste riješili.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se povlačiti u sebe i šutnjom prikrivati očekivanja. Komunikacija će biti vaše glavno oružje kako biste od drugih dobili ono što želite. Samci će biti u potrazi za pouzdanim partnerom. Privlačit će vas osobe koje na život gledaju ozbiljno i koje mogu ponuditi ozbiljan odnos. Mogli biste sresti nekog iz svoga djetinjstva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Lakše ćete dolaziti do željenih rezultata i ostvarivati plodne kontakte s ljudima. Bit ćete dobro raspoloženi, rado izlaziti i upoznavati nove ljude. Svojim držanjem pokazat ćete da vas nije lako pokolebati kad nešto žarko želite. No moguće je da se pojave osobe koje ne prežu ni od čega pa ćete morati dobro paziti što radite.