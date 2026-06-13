Dnevni horoskop za nedjelju 14. lipnja: Blizance očekuje provod, a Strijelci neka riješe probleme

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjetit ćete se motiviranima za akciju raščišćavanja problema. Nezavršene i komplicirane odnose pokrenut ćete u pravcu razrješenja. Ovo se odnosi na veze i iskustva iz prošlosti koje su vam oduzimale mir. Shvatit ćete što vam je činiti. Iskoristite svaku priliku za putovanje i izlazak s partnerom – treba vam više zabave.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Budite štedljiviji s novcem - posavjetujte se s partnerom ili roditeljima. Možda ćete novčano pomoći nekom tko je u nevolji. Ako ste slobodni, pred vama je večer zanimljivih razgovora, flerta, a moguće i zagrljaja. Razveselite rođaka ili susjeda malim znakom pažnje, osobito ako vam rado izlaze ususret.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susret s prijateljima mogao bi završiti provodom do kasnih sati. Kraća putovanja i promjena omogućit će da se opustite i uživate u uzbudljivim zbivanjima. Razmišljat ćete o novom hobiju ili upisivanju tečaja koji će vam dati potrebna znanja iz područja kojima se planirate posvetiti u skoroj budućnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećate li se iscrpljenima, odgodite većinu poslova. Ne morate li u trgovinu po namirnice, dan provedite u odmaranju. Obiteljski život odvijat će se predvidljivo i bez većih iznenađenja. Ako je vaš partner privremeno odsutan, iskoristite to na pozitivan način - posvetite se sebi i aktivnostima za koje inače nemate vremena.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imat ćete mnogo planova i obaveza. Krenut ćete u posjet prijateljima, rodbini ili ćete i sami nekoga ugostiti. Nekoliko sati odvojite samo za sebe, što će biti dovoljno da se od svega odmorite. Pred nekima su uzbudljivi trenuci na ljubavnom planu. Osjetit ćete ushit, jer osoba koja vam se sviđa sve više pogledava u vašem smjeru.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osluškujte potrebe organizma i ne pretjerujte s hranom ili alkoholom. Neke bi mogla iznenaditi glavobolja već u jutarnjim satima. Oni koji neće imati takvih problema primit će se pospremanja i uposliti sve ukućane. Partnerovi poslovni problemi bit će tema razgovora. Pomoći ćete mu da situaciju sagleda i s ljepše strane.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše vremena provodit ćete u pokretu. Šetnja do trgovine ili po parku mogla bi završiti susretom sa starim znancem ili susjedom. Planirate li se zaputiti na more ili u posjet rodbini, zajamčena vam je dobra zabava i brojni zanimljivi događaji. Mlađe Vage pokazat će se u društvu kao zanimljivi sugovornici i duhoviti zabavljači.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete pad energije i potrebu za snom. Smetat će vas tuđa propitkivanja o vašem životu ili roditeljske sugestije i kritike. Mlađi i zaljubljeni bit će skloni sanjarenju. Maštat ćete o nedostižnoj simpatiji i zamišljati da ste zajedno. Nemojte doći u napast da je kontaktirate i pozovete van, jer dan nije povoljan za takve akcije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pred vama je dan ispunjen mnoštvom događaja. Nećete imati vremena za odmaranje, pa se popodnevnom spavanju nemojte ni nadati. Mogli bi vas iznenaditi gosti ili prijatelj sa svojim problemima. Nemirni snovi ili nesanica moguće su reakcije na napetost u obiteljskom okruženju. Nešto od tih problema morat ćete što prije riješiti.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ljubavna zbivanja iziskuju više posvećenosti. Obratite pozornost na partnerovo ponašanje, osobito ako je povučeniji nego inače. Dokučite što ga muči, ohrabrite ga. Razmišljate li o preinakama u domu, i sami ćete biti iznenađeni vlastitim originalnim idejama. No smetat će vas što ukućani ne dijele vaše oduševljenje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više ćete se kretati u društvu poznatih, a nije isključena i pokoja simpatija. Glavom će vam prolaziti najrazličitije misli, a inspiracija navirati na svakom koraku. Odnos s partnerom je postojan, pa se nemate čega bojati ili u nešto sumnjati. Samci, nečija naklonost nije samo platonske prirode, a to ćete doznati kroz koji dan.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odnosi s roditeljima bit će istaknuta tema. Sa svih strana pritisnut će vas obaveze i odgovornosti. Ljubavna zbivanja manje će vas zaokupljati, pa će zaljubljeni ostati na odstojanju prema simpatiji. Još se nisu poklopile okolnosti koje bi vas povezale, no idući dani i u tom pravcu naglo okreću stvari u vašu korist.