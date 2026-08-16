Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 16. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za nedjelju 16. kolovoza: Vaga je zadovoljna, a Strijelci dobronamjerni...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Ako vas je prijatelj nečim uvrijedio, nemojte cijeli dan razmišljati o tome. Nepotrebno ćete se naživcirati, a ionako ništa nećete riješiti. Istinsko zadovoljstvo predstavljat će vam i vrijeme provedeno s partnerom. Poći će mu za rukom poboljšati vam raspoloženje, stoga iskoristite svaki trenutak za zajedničko druženje i razgovore.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4
Morat ćete u kratkom roku obaviti obimne kućanske poslove. Nastojte da vam u tome pomognu ukućani, pa i veća djeca. Ako ste u vezi, osmislite neki zanimljiv provod za sebe i partnera, a ako ste slobodni, izborite se za osobu koja vam se sviđa – to vam danas ne bi trebao biti veći problem.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Raspolagat ćete zavidnom količinom energije i dozom optimizma, osobito kad je posrijedi ljubavni život. Organizirate li proslavu djetetova rođendana ili pozivate rodbinu na ručak, uživat ćete u svakom trenutku. Prijatelj će vam pomoći riješiti financijske probleme. Njegovo viđenje vašeg problema otvorit će vam oči.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Vaš dom će biti mjesto glavnih događanja pa možete očekivati razne situacije. Jedni će pospremati i preuređivati svoje ognjište, drugi voditi rasprave s ukućanima. Možda ćete ugostiti poznanike ili organizirati proslavu. Uživajte u onom s čim trenutačno raspolažete i nemojte ustrajati na zbivanjima koja ne zadovoljavaju vaš ukus i potrebe.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Isplanirajte dan tako da ga što više provedete s obitelji ili prijateljima. Ne opterećujte se problemima koje ne možete riješiti i ne zamarajte se kućanskim poslovima - uvijek ih stignete obaviti. Prijatelji ili rođaci mogli bi vam pokucati na vrata pa ćete se dobro zabaviti u njihovu društvu. Opustit će vas neobavezni razgovori i čavrljanje.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Dan će obilježiti ugodni trenuci s članovima obitelji, djecom ili dragom osobom. Uživajte u slobodnom vremenu i provedite ga aktivno – šećite, vozite bicikl, trčite! Kada je ljubav posrijedi, budite praktični i ne zanosite se nerealnim očekivanjima. Imate li zategnut odnos sa sestrom, riješite ga što prije jer ste zbog toga nezadovoljni.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Venera u vašem znaku donosi uzbudljiva ljubavna zbivanja. Bit ćete zadovoljni sobom, više se uljepšavati i biti spremni za zavođenje. Mlađi i slobodni naći će se u kovitlacu ljubavnih situacija, dok će neki prijateljstvo pretvoriti u ljubav. Vaša lucidnost i prihvaćanje stvarnosti, olakšat će rješavanje zamršene obiteljske situacije.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjećate li potrebu da se maknete od svega i sredite misli, objasnite ukućanima da vam je samoća nužna. Razmislite u miru o problemu koji vas muči, a po potrebi razgovarajte s osobama koje su upućene u vašu problematiku. Mogli biste osjećati psihički umor i imati slabu koncentraciju pa će popodnevni odmor biti poželjan.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4
Šarm i pozitivna energija priskrbit će vam udvarače i potporu onih s kojima želite dijeliti lijepe trenutke. Zadovoljstvo će se vidjeti na vašem nasmijanom licu. Dobronamjernošću ćete u drugima buditi pozitivne osjećaje. Moguć je posjet prijatelja kojeg dugo niste vidjeli i kojemu ćete se iskreno razveseliti.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nemojte prijatelju pružiti obećanje za koje znate da nećete moći ispuniti. Kad dođe trenutak da ga pogledate u oči, bit će vam neugodno. Pronađite vremena za ozbiljni razgovor s partnerom, osobito ako on na tome uporno inzistira. Dobro poslušajte njegove zamjerke jer vam možda promiče nešto što je bitno za vaš odnos.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Komunikacija putem elektronske pošte započet će već od jutra. Mogli biste dogovoriti susret sa simpatijom s kojom se dopisujete i još se niste uživo vidjeli. Bit ćete u prilici pomoći bliskoj osobi da sredi svoje privatne probleme. Iziđite joj ususret, ali ne dopustite da se to negativno odrazi na vaš obiteljski život.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Velika zaljubljenost mogla bi potpuno potisnuti vaš razum, pa biste simpatiju mogli gnjaviti da se češće viđate. No druga strana možda nije načisto s osjećajima prema vama i treba joj vremena za odluku. Ne zaboravite odgovoriti na pristigle pozive i elektronsku poštu, pronađite vremena za vama drage i bliske ljude.
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