Dnevni horoskop za nedjelju 16. kolovoza: Vaga je zadovoljna, a Strijelci dobronamjerni...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ako vas je prijatelj nečim uvrijedio, nemojte cijeli dan razmišljati o tome. Nepotrebno ćete se naživcirati, a ionako ništa nećete riješiti. Istinsko zadovoljstvo predstavljat će vam i vrijeme provedeno s partnerom. Poći će mu za rukom poboljšati vam raspoloženje, stoga iskoristite svaki trenutak za zajedničko druženje i razgovore.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Morat ćete u kratkom roku obaviti obimne kućanske poslove. Nastojte da vam u tome pomognu ukućani, pa i veća djeca. Ako ste u vezi, osmislite neki zanimljiv provod za sebe i partnera, a ako ste slobodni, izborite se za osobu koja vam se sviđa – to vam danas ne bi trebao biti veći problem.

Foto: Instagram.com/Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete zavidnom količinom energije i dozom optimizma, osobito kad je posrijedi ljubavni život. Organizirate li proslavu djetetova rođendana ili pozivate rodbinu na ručak, uživat ćete u svakom trenutku. Prijatelj će vam pomoći riješiti financijske probleme. Njegovo viđenje vašeg problema otvorit će vam oči.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš dom će biti mjesto glavnih događanja pa možete očekivati razne situacije. Jedni će pospremati i preuređivati svoje ognjište, drugi voditi rasprave s ukućanima. Možda ćete ugostiti poznanike ili organizirati proslavu. Uživajte u onom s čim trenutačno raspolažete i nemojte ustrajati na zbivanjima koja ne zadovoljavaju vaš ukus i potrebe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Isplanirajte dan tako da ga što više provedete s obitelji ili prijateljima. Ne opterećujte se problemima koje ne možete riješiti i ne zamarajte se kućanskim poslovima - uvijek ih stignete obaviti. Prijatelji ili rođaci mogli bi vam pokucati na vrata pa ćete se dobro zabaviti u njihovu društvu. Opustit će vas neobavezni razgovori i čavrljanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan će obilježiti ugodni trenuci s članovima obitelji, djecom ili dragom osobom. Uživajte u slobodnom vremenu i provedite ga aktivno – šećite, vozite bicikl, trčite! Kada je ljubav posrijedi, budite praktični i ne zanosite se nerealnim očekivanjima. Imate li zategnut odnos sa sestrom, riješite ga što prije jer ste zbog toga nezadovoljni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Venera u vašem znaku donosi uzbudljiva ljubavna zbivanja. Bit ćete zadovoljni sobom, više se uljepšavati i biti spremni za zavođenje. Mlađi i slobodni naći će se u kovitlacu ljubavnih situacija, dok će neki prijateljstvo pretvoriti u ljubav. Vaša lucidnost i prihvaćanje stvarnosti, olakšat će rješavanje zamršene obiteljske situacije.

Foto: Dreamstime

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećate li potrebu da se maknete od svega i sredite misli, objasnite ukućanima da vam je samoća nužna. Razmislite u miru o problemu koji vas muči, a po potrebi razgovarajte s osobama koje su upućene u vašu problematiku. Mogli biste osjećati psihički umor i imati slabu koncentraciju pa će popodnevni odmor biti poželjan.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Šarm i pozitivna energija priskrbit će vam udvarače i potporu onih s kojima želite dijeliti lijepe trenutke. Zadovoljstvo će se vidjeti na vašem nasmijanom licu. Dobronamjernošću ćete u drugima buditi pozitivne osjećaje. Moguć je posjet prijatelja kojeg dugo niste vidjeli i kojemu ćete se iskreno razveseliti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte prijatelju pružiti obećanje za koje znate da nećete moći ispuniti. Kad dođe trenutak da ga pogledate u oči, bit će vam neugodno. Pronađite vremena za ozbiljni razgovor s partnerom, osobito ako on na tome uporno inzistira. Dobro poslušajte njegove zamjerke jer vam možda promiče nešto što je bitno za vaš odnos.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Komunikacija putem elektronske pošte započet će već od jutra. Mogli biste dogovoriti susret sa simpatijom s kojom se dopisujete i još se niste uživo vidjeli. Bit ćete u prilici pomoći bliskoj osobi da sredi svoje privatne probleme. Iziđite joj ususret, ali ne dopustite da se to negativno odrazi na vaš obiteljski život.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Velika zaljubljenost mogla bi potpuno potisnuti vaš razum, pa biste simpatiju mogli gnjaviti da se češće viđate. No druga strana možda nije načisto s osjećajima prema vama i treba joj vremena za odluku. Ne zaboravite odgovoriti na pristigle pozive i elektronsku poštu, pronađite vremena za vama drage i bliske ljude.