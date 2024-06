Dnevni horoskop za nedjelju 16. lipnja: Rak će puno čitati, a Vodenjak se mora odmoriti

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vaša brzopletost mogla bi biti uzrokom nekih svađa i zamjeranja – držite pod kontrolom uzburkane osjećaje. Zaokupite partnerovu pozornost novim sadržajima, no večer provedite nasamo. Neka djecu pričuvaju bake i djedovi, a ostatak slobodnog vremena iskoristite samo za vas dvoje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete nervozni i “kratkog fitilja“ pa ćete se lako posvađati s ukućanima. Ne provocirajte rasprave, nego se radije udaljite dok ne uspostavite samokontrolu. Najbolji lijek za stres i umor bit će spavanje ili čitanje laganog štiva. Obrati li vam se prijatelj za savjet, ne prepričavajte drugim ljudima ono što vam je u povjerenju rekao.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Znat ćete se dobro organizirati pa ćete vješto odraditi kućne i privatne poslove. Imat ćete dovoljno vremena da se navečer zabavite s društvom u nekom klubu ili na tulumu. Pritom ćete potrošiti mnogo novca na čašćenja, ali zbog toga neće požaliti. Netko vrlo utjecajan i imućan ostavit će na vas dubok dojam.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte stalno misliti na posao, neplaćene račune, dugove i sve ono što je manje lijepa strana života. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se obitelji, osobito djeci. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako prići simpatiji. Za početak bit će dovoljno da se što dulje zadržavate u njenoj blizini.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegavajte kontakte pojedincima s kojima se inače ne slažete, jer će doći do pogoršanja odnosa. Živcirat ćete se zbog partnerove sporosti da donese bitnu odluku. Nećete moći razumjeti njegovu neodlučnost i vršit ćete dodatni pritisak, zaboravljajući pritom da ni vi niste od onih koji nešto odlučuju na prvu loptu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u kavi s prijateljima, a osobito u pripremi večere za simpatiju. Dom ćete znalački urediti u pravu malu ljubavnu oazu. Zateknete li se na kakvom skupu, slavlju ili negdje kanite izaći, ostavljat ćete dobar dojam na druge. Vezani i oni u braku prisjećat će se davnih dana kada su se upoznali i zaljubili jedno u drugo.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Intuitivni ste, ali i vrlo osjetljivi. Nečiji savjeti ići će vam na živce jer vam neće djelovati iskreno, nego kao da su izrečene reda radi. Ako ste zaljubljeni, mogli biste simpatiju gnjaviti da vam što više iskazuje pažnju i ljubav. Možda je druga strana samozatajna i osjećajno se teško otvara. Dajte joj vremena da se opusti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite višak energije na kvalitetan način. Ako ste slobodni, izađite vani, družite se, budite opušteni. Bit ćete puni optimizma i potrebe da u život unesete više uzbuđenja. U ljubavi će vas privlačiti nježnosti i šaputanja na jastuku. Poželi li partner nešto više od toga, možda nećete biti raspoloženi. Više vam odgovara romantika.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Osjećat ćete zasićenost prošlim zbivanjima i samo ćete željeti da vas svi ostave na miru. Sami sebi bit ćete najbolje društvo. Uživat ćete u maštanjima, osobito ako su usmjerena prema nekom u koga ste zaljubljeni. Imate li djecu, uživat ćete u izmišljanju maštovitih igara ili ćete se poslužiti onima u kojima ste i vi uživali tijekom svoga djetinjstva.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete vrijedni već od ranog jutra pa će nedjeljni ručak osvanuti na stolu ranije od predviđenog. Ništa vam neće biti teško napraviti za svoje bližnje koji će znati zahvaliti pravim riječima. Popodnevne sate provest ćete većinom u kupaonici, uređujući kosu ili njegujući kožu lica. Žene ovog znaka mogle bi isprobati novu boju za kosu.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prisjest će vam teret kućnih poslova i jednoličnost zbivanja, osobito ako ste žena. Odvojite nekoliko sati samo za sebe i kod prijateljice na kavi se napričajte do mile volje. Ako vam to ukućani zamjere, nemojte dopustiti da vas to izbaci iz takta. Skrivate li od partnera neke tajne, danas bi se moglo dogoditi razotkrivanje.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša kreativnost najviše će se ispoljiti u društvu mališana. Maštovito ćete im smišljati nove igre, a ima li vaše dijete rođendan, vesela će dječja cika cijeli dan odzvanjati vašim domom. Na ljubavnom planu najviše iznenađenja očekuje samce – neočekivani telefonski poziv osobe koja vam se sviđa, izazvat će snažno uzbuđenje.