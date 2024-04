Dnevni horoskop za nedjelju 21. travnja: Lav će širiti pozitivu, a Jarac trošiti iznad mogućnosti

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Svađat ćete se s ukućanima, dokazivati svoja stajališta, a tinejdžeri će tražiti veća prava. Koliko god bili bezvoljni ili umorni, pronađite nešto što će povoljno djelovati na vaše raspoloženje. To može biti i bavljenje hobijem ili slušanje omiljene glazbe uz koju je dobro i malo zaplesati. Ne dajte da okolnosti toliko loše utječu na vas.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Gušit će vas obaveze i zahtjevi ukućana pa ćete morati tražiti više vremena za sebe. No teško da ćete ga danas imati. Osim povećanog obima poslova, mogli bi vam na vrata pokucati i gosti koji će prenoćiti kod vas. Neke među vama mučit će promjene vremena pa nije isključena glavobolja ili pojačana nervoza.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bilo bi uputno da ne donosite velike odluke ili obećanja koja niste kadri održati. Mjesec je u vašem znaku i bitno vam umanjuje objektivnost i moć procjene. U osjećajnom životu bit ćete zahtjevni i željni partnerove pozornosti. Tražit ćete dokaze ljubavi i željeti se uvjeriti u njezinu snagu. Samce će privući nepredvidljiva osoba.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećate li se iscrpljeno i bezvoljno, odgodite večernje izlaske jer nećete ni sebi a ni drugima biti zabavno društvo. Ne zanosite se nestvarnim očekivanjima i snovima za koje znate da se neće ostvariti. Bit ćete skloni iluzijama i samoobmani, a situacijama ćete pridavati nezasluženi značaj. No takvi trenuci su prolazni.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivne ćete energije imati napretek pa će svakodnevni problemi pasti u drugi plan, a vi u dobrom raspoloženju provesti dan. Pomno ćete se uređivati za večernji izlazak, a pred nekima je i večer koju će obilježiti prvi poljubac ili ulazak u novu ljubavnu vezu. Ako ste pozvani na rođendan, svojom ćete večernjom toaletom zasjeniti prisutne.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Više će vas zanimati problemi drugih pa ćete nekome uputiti utješnu riječ, zbog čega ćete se i sami bolje osjećati. Mogli biste upriličiti kakvu obiteljsku proslavu, možda povezanu s nečijim rođendanom, rođenjem, krstitkama i slično. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, partner će vas razveseliti malim, ali lijepim darom.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete pristupačniji i velikodušniji prema bliskim osobama, pa ćete zanemarivati sitnice oko kojih obično dolazi do nesporazuma. Naklonjeni Mjesec daje vam više hrabrosti i inicijative, pa je vrijeme da u ljubavnom životu dovršite nešto što ste započeli. Nemojte skrivati ono što prema nekome osjećate!

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete u boljoj psihofizičkoj formi i zadovoljni dojmom kojeg ostavljate na druge. Uživat ćete u trenucima provedenima s partnerom. Još bolje ćete se slagati pokažete li više volje da ga saslušate. No nemojte dopustiti da samo on priča, a vi slušate – dajte partneru do znanja da i vi imate mnogo toga za reći.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Imat ćete razumijevanja za druge i svoje mišljenje nećete smatrati jedinim ispravnim. Dođe li do manjih ljubavnih nesuglasica, budite spremni praštati jer nema mjesta inatu i tvrdoglavosti. Planeti će istaknuti vašu društvenost. Ugodno ćete se osjećati među ljudima pa ćete biti glavni zabavljač u društvu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Teško ćete kontrolirati osjećaje i činit ćete sve kako biste pridobili pozornost simpatije. Nemojte pretjerati, barem dok niste sigurni kakve su vam šanse kod druge strane. Novac iziskuje pomnije planiranje. Ne trošite iznad mogućnosti jer to može biti povod obiteljskoj svađi. Partner vam s razlogom mnogo toga prigovara.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obiteljski i privatni život odvijat će se bez većih napetosti. Vaš će optimizam biti zarazan i plijenit ćete pozornost bližnjih originalnim nastupom i smislom za humor. Za sretan ljubavni život bit će dovoljno da otvorite srce i prepustite se osjećajima. Neki će primiti poziv za privatnu svečanost i obogatiti društveni život.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ako vam obitelj ili partner otvoreno govore da im posvetite više vremena, shvatite ih najozbiljnije. Previše vremena trošite na nešto što je samo vama bitno. Simpatije koje gajite prema nekome vode vas u ljubavnu vezu. Ako ste u braku, bit ćete odlučni da razgovorom “protresete“ sve nesporazume koji pridonijeli udaljavanju.