Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 8. veljače: Ovan mora probuditi romantiku, Lavu treba društvo

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za nedjelju 8. veljače: Ovan mora probuditi romantiku, Lavu treba društvo
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 8. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ne zanemarujte važnost obiteljske komunikacije. Bližnji očekuju da raspravite o problemima i računaju na vašu dobro poznatu izravnost. Ako ste se udaljili od partnera, pronađite načina kako ćete mu pokazati da vam nedostaje. Češće ga iznenadite romantičnom SMS porukom ili ga izvedite na lijepo mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Budite tolerantni i druželjubivi. Nemojte tvrdoglavo ustrajati na svom stajalištu, jer ćete poremetiti odnose s dragim osobama. Smatrate li da financijska situacija zahtijeva povećani oprez, obavite obiteljski razgovor na tu temu. Trudit ćete se izići ususret nekome, ali ćete shvatiti da se od vas očekuje previše.

ODGOJNE METODE Horoskop otkriva kakav ste roditelj: Evo tko je vođa, tko mašta, a tko daje čvrsti temelj
Horoskop otkriva kakav ste roditelj: Evo tko je vođa, tko mašta, a tko daje čvrsti temelj

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Primit ćete se čišćenja pa će vaš dom zablistati. Kreativniji Blizanci napravit će nov razmještaj namještaja, ne bi li u svoje okruženje unijeli željenu promjenu. S ukućanima biste mogli povesti razgovore na temu zajedničke budućnosti, roditeljstva ili kupnje nekretnine. No zasad će sve ostati na planovima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nećete podnositi dosadu, a i predvidljiva obiteljska zbivanja činit će vas nemirnima. Potražite društvo zanimljivih prijatelja i dobro se napričajte uz kavu. Nemojte sumnjati u partnerove osjećaje, osobito ako se trudi pokazati koliko mu je stalo do vas. Samci, ako je netko zainteresiran za vas, ne bi bilo loše pružiti mu priliku.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Budite aktivni, primite se kućanskih obaveza, sređivanja računa, popravaka i priprema za radni tjedan. Sumnje koje vas muče u vezi partnerove vjernosti odagnajte razgovorom u četiri oka. Samopouzdanje će vam biti poljuljano pa ćete od drugih tražiti potvrdu ili kompliment. Ne povlačite se u osamu, čak i ako ste željni mira.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Osamljeni bi mogli upoznati zanimljivu osobu i ostvariti novo prijateljstvo. Zauzeti će uživati u društvu partnera i uz njegovu pomoć riješit ćete financijski ili poslovni problem. Potreban vam je bijeg od svega, mali odmor u drugoj sredini. Ne možete li otputovati, dobra zamjena bit će planinarenje ili izlet u društvu.

METODE SUOČAVANJA Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'
Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete raspoloženi i spremni na razgovor i druženje. Drugi će uvažavati vaše mišljenje, a nekoga ćete i potaknuti da razmisli o vašem prijedlogu. Provodit ćete više vremena u društvu osoba suprotnog spola. Svidjet će vam se način na koji će vam netko pristupiti i izraziti svoje simpatije prema vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Provodite li dan izvan doma, uživat ćete u iskoraku iz svakodnevice, dok će zaljubljeni kovati planove za budućnost. Kada je posrijedi kućni život, pripremite se na iznenađenja. Zvonjava mobitela neće vam dopustiti da nedjeljno prijepodne provede u odmoru, a navečer bi vas mogli iznenaditi gosti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Neće vam biti do druženja pa ćete biti dostupni samo odabranim ljudima. Bit ćete nervozni pa radije ne potičite rasprave koji bi vas mogle dodatno uznemiriti. Posvetit ćete se vlastitim interesima, nečemu što ste zbog drugih zapostavili ili ćete otpočeti nešto sasvim novo, što vam donosi mir i zadovoljstvo.

fotolia
Foto: fotolia

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Šarmantni ste i popularni, osobito kod suprotnog spola. Pojačana psihička energija povoljno će se odraziti na vašu sposobnost učenja i pamćenja. Shvatit ćete da je krajnji trenutak za uvođenje promjena u način obiteljskog života. Ukućani će vas podržavati, osobito kanite li se posvetiti renoviranju i uljepšavanju prostora.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pred vama je dan ispunjen obavezama koje će vam ostaviti malo vremena za odmor. Ljutit će vas nezainteresiranost ukućana za kućne poslove, pa će sav teret biti na vama. Promijenite prioritete, postavite nova kućna pravila u kojima svatko ima svoja zaduženja. Potrudite se shvatiti što vaši bližnji žele.

ZA MUŠKARCE I ŽENE Kakvi ste u braku: Ribe su žrtve, Rak je papučar, Lav pouzdan...
Kakvi ste u braku: Ribe su žrtve, Rak je papučar, Lav pouzdan...

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nećete odoljeti porivu za učenjem i usvajanjem novih znanja, pa ćete dan provesti družeći se s knjigama. Istaknuto polje obrazovana i putovanja upućuje na kontakte sa strancima, putovanja u inozemstvo i posvećenost intelektualnom rastu. Ako ste u napetoj ljubavnoj vezi, dobit ćete priliku raščistiti situaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Sumnjate na gastritis? Evo koji su uzroci, simptomi, kako ga liječiti i koje su komplikacije
IZAZIVA BOL

Sumnjate na gastritis? Evo koji su uzroci, simptomi, kako ga liječiti i koje su komplikacije

Gastritis je upala sluznice želuca koja pogađa velik broj ljudi diljem svijeta. Može biti akutan ili kroničan, a akutni oblik često je povezan s alkoholom ili prekomjernom uporabom lijekova. Kronični gastritis je rjeđi, ali je globalno vrlo rasprostranjen
Psihologinja iz Rijeke je hit na internetu: 'Dobivam stotine poruke iz cijelog svijeta'
Intervju s Barbarom Udovičić

Psihologinja iz Rijeke je hit na internetu: 'Dobivam stotine poruke iz cijelog svijeta'

Riječanka koja je u nekoliko dana na društvenim mrežama sakupila više od 12,5 milijuna pregleda preko videa ne nudi rješenja, a ljudi je svejedno obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026