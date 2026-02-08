Dnevni horoskop za nedjelju 8. veljače: Ovan mora probuditi romantiku, Lavu treba društvo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne zanemarujte važnost obiteljske komunikacije. Bližnji očekuju da raspravite o problemima i računaju na vašu dobro poznatu izravnost. Ako ste se udaljili od partnera, pronađite načina kako ćete mu pokazati da vam nedostaje. Češće ga iznenadite romantičnom SMS porukom ili ga izvedite na lijepo mjesto.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite tolerantni i druželjubivi. Nemojte tvrdoglavo ustrajati na svom stajalištu, jer ćete poremetiti odnose s dragim osobama. Smatrate li da financijska situacija zahtijeva povećani oprez, obavite obiteljski razgovor na tu temu. Trudit ćete se izići ususret nekome, ali ćete shvatiti da se od vas očekuje previše.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Primit ćete se čišćenja pa će vaš dom zablistati. Kreativniji Blizanci napravit će nov razmještaj namještaja, ne bi li u svoje okruženje unijeli željenu promjenu. S ukućanima biste mogli povesti razgovore na temu zajedničke budućnosti, roditeljstva ili kupnje nekretnine. No zasad će sve ostati na planovima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete podnositi dosadu, a i predvidljiva obiteljska zbivanja činit će vas nemirnima. Potražite društvo zanimljivih prijatelja i dobro se napričajte uz kavu. Nemojte sumnjati u partnerove osjećaje, osobito ako se trudi pokazati koliko mu je stalo do vas. Samci, ako je netko zainteresiran za vas, ne bi bilo loše pružiti mu priliku.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite aktivni, primite se kućanskih obaveza, sređivanja računa, popravaka i priprema za radni tjedan. Sumnje koje vas muče u vezi partnerove vjernosti odagnajte razgovorom u četiri oka. Samopouzdanje će vam biti poljuljano pa ćete od drugih tražiti potvrdu ili kompliment. Ne povlačite se u osamu, čak i ako ste željni mira.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osamljeni bi mogli upoznati zanimljivu osobu i ostvariti novo prijateljstvo. Zauzeti će uživati u društvu partnera i uz njegovu pomoć riješit ćete financijski ili poslovni problem. Potreban vam je bijeg od svega, mali odmor u drugoj sredini. Ne možete li otputovati, dobra zamjena bit će planinarenje ili izlet u društvu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete raspoloženi i spremni na razgovor i druženje. Drugi će uvažavati vaše mišljenje, a nekoga ćete i potaknuti da razmisli o vašem prijedlogu. Provodit ćete više vremena u društvu osoba suprotnog spola. Svidjet će vam se način na koji će vam netko pristupiti i izraziti svoje simpatije prema vama.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Provodite li dan izvan doma, uživat ćete u iskoraku iz svakodnevice, dok će zaljubljeni kovati planove za budućnost. Kada je posrijedi kućni život, pripremite se na iznenađenja. Zvonjava mobitela neće vam dopustiti da nedjeljno prijepodne provede u odmoru, a navečer bi vas mogli iznenaditi gosti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neće vam biti do druženja pa ćete biti dostupni samo odabranim ljudima. Bit ćete nervozni pa radije ne potičite rasprave koji bi vas mogle dodatno uznemiriti. Posvetit ćete se vlastitim interesima, nečemu što ste zbog drugih zapostavili ili ćete otpočeti nešto sasvim novo, što vam donosi mir i zadovoljstvo.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Šarmantni ste i popularni, osobito kod suprotnog spola. Pojačana psihička energija povoljno će se odraziti na vašu sposobnost učenja i pamćenja. Shvatit ćete da je krajnji trenutak za uvođenje promjena u način obiteljskog života. Ukućani će vas podržavati, osobito kanite li se posvetiti renoviranju i uljepšavanju prostora.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pred vama je dan ispunjen obavezama koje će vam ostaviti malo vremena za odmor. Ljutit će vas nezainteresiranost ukućana za kućne poslove, pa će sav teret biti na vama. Promijenite prioritete, postavite nova kućna pravila u kojima svatko ima svoja zaduženja. Potrudite se shvatiti što vaši bližnji žele.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete odoljeti porivu za učenjem i usvajanjem novih znanja, pa ćete dan provesti družeći se s knjigama. Istaknuto polje obrazovana i putovanja upućuje na kontakte sa strancima, putovanja u inozemstvo i posvećenost intelektualnom rastu. Ako ste u napetoj ljubavnoj vezi, dobit ćete priliku raščistiti situaciju.