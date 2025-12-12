Dnevni horoskop za petak 12. prosinca: Vodenjaci posvetite se planiranju, Jarac je iscrpljen....

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pripremat ćete teren za nešto novo i dovršavati stare poslove. Cijenit ćete jednostavne ljude koji znaju uživati u malim stvarima i s kojima u razgovoru možete dotaknuti bilo koju temu. Uz diskretan modni detalj ili novom frizurom, prikažite sebe u novom svjetlu. Komplimenti koji budu slijedili godit će vašoj taštini.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolina će vam biti naklonjena, pa na radnom mjestu možete očekivati da će kolege prema vama biti uslužnije nego inače. Roditeljska uloga će vas ispunjavati pa ćete razmišljati o proširivanju obitelji ili kupnji novog stana. Samcima predstoji zanimljiva večer - razgovor sa simpatijom otkriva njene namjere prema vama.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgovornost će biti velika, kako u poslu, tako i u ljubavi. Zato je bitno da odluke donosite kada ste smireni. Ne dopustite da vas izbaci iz takta neugodno iznenađenje na poslu ili iscrpljujuća rasprava. Iako uspjeh leži u vašim rukama, toga ćete tek djelomično biti svjesni. Manje razočarenje u ljubavnog partnera nije razlog za paniku.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Neće vam se svidjeti način na koji će se šef odnositi prema vama. Usprkos tome, zadržite osmijeh na licu i dokažite se svojim radom. Trebate li obaviti veću kupnju, pažljivo koristite sredstva, osobito ako plaćate karticom. Također pazite na vrijedne stvari koje imate uza se jer ćete biti zaboravljivi.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Objektivne okolnosti bit će nešto manje povoljne, ali ćete ih uspjeti neutralizirati izdržljivošću i dobrim planiranjem. Od mogućih iznenađenja brzo ćete se pribrati i donositi ispravne odluke. Nečiji stav o vašoj ljubavnoj vezi mogao bi vas iživcirati. Nemojte si to dopustiti ili nasjedati na tuđe sugestije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući strpljivosti, dobro ćete podnijeti dugotrajne i iscrpljujuće sastanke. Djelovat ćete mirno, no bude li vas netko nepotrebno gnjavio, otvoreno ćete mu dati na znanje da vas smeta. Osamljeni maju velike šanse da nekog upoznaju ili se barem dobro zabave u društvu privlačnih i zanimljivih osoba.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmislite što je uzrok vašem nezadovoljstvu. Možda se energetski trošite na pogrešne ljude ili na poslu previše radite. Ne očekujte od sebe nemoguće. Osjećate li zasićenost od svega, osamite se i tako priberite. Postoji li potreba za raščišćavanjem bilo koje teme u vašem ljubavnom odnosu, dan je dobar za razgovor.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za donošenje odluka i odlazak na put. Kontakti s autoritetima i starijima bit će višestruko korisni. Obnovit ćete stara poznanstva, njegovati postojeća, a i pustiti nove ljude u svoj život. Čak i kada poželite trenutke osame, to vam neće poći za rukom – danas ćete biti traženi i pozivani na druženja.

Foto: lev dolgachov

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zdravlje i forma vas neće najbolje služiti. Na stres ćete reagirati jače nego inače, a bit ćete razdražljivi i skloni živciranju. Nove okolnosti moguće su u radnom okruženju, a na udaru promjena mogao bi se naći i ljubavni život. Susret s nekime mogao unijeti nemir u vaše srce, pa ćete cijeli dan misliti samo o tome.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješni ćete biti na putovanjima i u pregovorima sa strancima. No iscrpljenost ćete teško izbjeći. Družite se s onima uz koje se osjećate najugodnije. Samci, iako ćete imati osjećaj da se karakterno ne slažete sa simpatijom, vrijeme koje ćete provesti zajedno ubrzo će vas uvjeriti da se itekako možete dobro nadopunjavati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izbjegavajte veća ulaganja. Posvetite se planiranju i prikupljanju informacija, osobito želite li oročiti novac, podići zajam ili riješiti pitanje obiteljske imovine. Mogli biste uspostaviti toplije odnose s osobom s kojom radite ili se naći na kavi s prijateljem iz djetinjstva. Zbog Mjesečeva utjecaja bit ćete vrlo intuitivni, ali i osjetljivi, ranjivi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Niste zadovoljni svojim radnim učinkom i rezultatima. Bilo bi dobro da se manje oslanjate na druge i njihova obećanja. Mogli biste raskinuti ugovor ili se baviti sudskim sporom. Na ljubavnom planu mogući su prolazni poremećaji. Bit ćete zasićeni bračnom zajednicom i osjećati potrebu za svojim mirom.