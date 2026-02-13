Dnevni horoskop za petak 13. veljače: Strijelac ima 'nos' za popuste, Ribe su strastvene

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mijenjat ćete raspoloženja. U jednom trenutku bit ćete malodušni, a već u idućem problemi će vam se činiti rješivima. Kod osjetljivih Ovnova mogući su naleti tjeskobe. Opuštat će vas glazba, hobi, sportske aktivnosti i fizički rad. No nemojte se previše naprezati niste li u dobroj kondiciji.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Morat ćete mnogo raditi, no psihička snaga bit će vam velika pa ćete sve napore uspješno prebroditi. Bit ćete neskloni ozbiljnim razgovorima i sve ćete okretati na šalu. Slobodni među vama šarmantno će se udvarati simpatiji. Vješto ćete ubacivati dvosmislenosti i prepoznavati reakcije druge strane.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Više ćete energije i vremena trošiti na tuđe probleme, nastojeći udovoljiti partneru, prijateljima ili djeci. Nekoliko bitnih sastanaka ili obaveza skupit će se vam se danas i prilično vas iscrpiti. Osjetit ćete zamor i zasićenje, a nepredviđene okolnosti nagnat će vas da u posljednji trenutak promijenite planove.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete otresiti i teški za razgovor, pa se partner neće se složiti s vašim prijedlozima. Na poslu ćete biti u centru pozornosti bez obzira čime se bavili. No vaše će misli biti usmjerene na kuću i obitelj te niz obaveza koje vas tamo očekuju. Ulaganjem u nekretnine mogli biste zaraditi dosta novca, no samo ako ste spremni na rizik.

Foto: vadimguzhva

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Više ćete biti usmjereni na zabavu i hobije te promjenom svog izgleda. Oni među vama koje muče zdravstvene tegobe predbilježit će se za liječničke pretrage. Postoji velika mogućnost da će vam netko ponuditi obećavajuću poslovnu ili kupoprodajnu priliku. Nemojte predugo razmišljati da vas netko drugi ne pretekne.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Željni ste aktivnog društvenog života, a prijatelji će vam postati glavni oslonac u poslu ili zabavi. Mogli biste upoznati osobu koja će se pokazati značajnom u poslovnom smislu. Nešto će vam se ostvariti i u ljubavi, možda novi početak ili dogovor koji budi nadu da između vas i osobe koja vam se sviđa ipak nešto ima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam polaziti za rukom izići na kraj s poslovima i obiteljskim odgovornostima. Odnosi sa starijim ukućanima bit će problematični. Nemojte tvrdoglavošću pogoršavati situaciju, jer ono u čemu ustrajavate možda nije ispravno. Radite li sa strankama, neće vam polaziti za rukom zadovoljiti njihove oprečne potrebe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne odbijajte pozive na kraća putovanja - možda vas očekuje ugodan provod ili novo poznanstvo. Pozabavit ćete se svojim prijevoznim sredstvom, računalom ili se odlučiti za kupnju mobitela novijeg tipa. Dan je pogodan za polaganje ispita i kupnju literature. S partnerom ćete se jako dobro slagati, a posvađani se i pomiriti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Krećete li u kupnju, znat ćete odabrati najbolje od ponuđenog. Mogli biste dobiti značajan popust ili se s trgovcem uspješno cjenjkati. Odnosi s partnerom se poboljšavaju, a najviše vas povezuju zajednički planovi usmjereni na adaptacije, preseljenje ili putovanje. Slavi li vaš partner rođendan, oduševit ćete ga darom.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspijevat ćete u poslovima koji zahtijevaju umjetničke talente, kreativnost i domišljatost. Uživat ćete u smijehu, zajedničkim izlascima i druženju s prijateljima. Zračit ćete pozitivnom energijom i učiniti nešto korisno za sebe i druge. Slobodne očekuje flert koji će početi bezazleno, ali će se strasti ubrzo rasplamsati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne oslanjajte se na pomoć kolega, ako u njih nemate potpuno povjerenje. Zaokupljenost poslovnim brigama odrazit će se na privatni život, pa će vam partner zamjerati odsutnost i nezainteresiranost. Radije ćete se povući u mir svoje sobe nego se upuštati u rasprave. Kronični bolesnici mogli bi imati izraženije tegobe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Naleti optimizma pomoći će da se uhvatite u koštac sa zaostalim obavezama, no kraj dana mogli biste dočekati umorni. Dobar Venerin utjecaj unosi strasti u veze, a slobodnima donosi privlačne ljubavne prilike. Večer posvetite partneru ili aktivnostima koje vas opuštaju. Razmislite o nečijem poslovnom prijedlogu.