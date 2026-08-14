Dnevni horoskop za petak 14. kolovoza: Raku treba promjena, a Lav šarmom otvara sva vrata

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Malo toga će vam danas ići po planu. Bit ćete izloženi pritisku okoline i nečijim prevelikim očekivanjima. Klonite se rasprava jer ćete biti neobjektivni. Ne otkrivajte svoje slabosti i planove drugima, osobito one poslovne prirode. Neki će ući u novu vezu, ali ćete imati osjećaj da je druga strana taji o svojoj prošlosti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odličnu koncentraciju iskoristite za ostvarivanje ciljeva. Bit ćete pozitivni prema okolini, a svoj temperament znat ćete iskoristiti u pravim trenucima. Ljubavni život vam je stabilan, no nedostaje vam više uzbuđenja. Kada je riječ o novcu bit će zastoja, ali će vas iznenaditi brzina kojom će se riješiti pravni problem.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Svakodnevni troškovi mogli bi vam prilično stanjiti novčane rezerve. Morat ćete srezati neke troškove. Partner ne razumije u potpunosti vaše potrebe, pa morate pronaći bolji način komunikacije kako biste doprli do njega. Možda niste dovoljno otvoreni, očekujući da druga strana sama dokuči što je ono što vama treba.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nečiji krivi pogled ili dobronamjerna kritika, bit će dovoljni da se osjećate sami i neshvaćeni. Potrebne su vam promjene koje će vas pokrenuti, najbolje one koje se tiču putovanja. Iza naoko nevažnih detalja kriju se dublji problemi, a depresivnost i malodušnost će isplivati na površinu. Porazgovarajte s neki bliskim da vas savjetuje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete potrebu za razmjenom informacija i razgovorom. Bit ćete živahni i komunikativni. Dan je pogodan za iznalaženje novih poslova, pa ako ste nezaposleni pratite natječaje, osobito one na internetskim stranicama. Spretno ćete reagirati u osjetljivim situacijama pa će drugi prelaziti preko vaših propusta. Šarmom ćete otvarati sva vrata.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je dobar za donošenje odluka, za ulazak u nove poslove, traženje novog stana i slične krupnije promjene. Mlađi pripadnici znaka pokušat će se izboriti za bolje pozicije u obitelji. Kako biste postigli ono što želite, morat ćete upregnuti moždane vijuge i dokazati roditeljima da mogu imati povjerenja u vas.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovna i ljubavna svakodnevica bit će narušena nepovjerenjem. Nestrpljivi ste i skloni brzopletim procjenama pa biste mogli donijeti pogrešnu odluku. Teško ćete prešućivati nepravdu. Poslujte u skladu sa zakonom i ne donosite naprečac odluke o novim ulaganjima, čak i ako vam zvuče kao odlična prilika.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Veći dio dana biste mogli provesti u zabavi i društvu prijatelja. Ozbiljne poslovne situacije pretvorit ćete u neobavezne, a da vam to nitko ne zamjeri. Oni koji tek započinju ljubavnu vezu, prilično strogo sude o partneru. To je pogrešan stav jer ćete tek s vremenom otkriti prave kvalitete druge strane. Ne brzajte!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uložite novac, pokrećite poslove – ovo je dobar dan za financije. Vaš pogled bit će usmjeren prema udaljenom mjestu ili osobi od koje ste trenutačno odvojeni. Ljubavni partner ponudit će vam nešto što dugo potajno priželjkujete. Poigrajte se sa svojim šarmom i izgledom – osvježit će vas nova boja kose.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Očekuju vas promjene u kojima ćete se izvrsno snalaziti. Iz osjećajne uspavanosti mogla bi vas probuditi plima strasti, koju će potaknuti privlačna osoba. Može doći i do dogovora za izlazak. Brzo ćete usvajati nova znanja, a vaš talent za pisanje ili jezike doći će do izražaja. Bit ćete rječiti i komunikativni, iznositi misli s lakoćom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Već od jutra osjećat ćete neraspoloženje. Maknite se od ljudi koji vas čine nesigurnima i uvidjet ćete kako se vrata uspjeha lakše otvaraju. Živcirat će vas partnerovo pozivanje na red i sklonost moraliziranju. Ako je netko od vas u ljubavnom trokutu, tajna će se razotkriti. Vašem tijelu treba više odmora, ali i zdrava, uravnotežena prehrana.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Želite li se nekom svidjeti ili ga bolje upoznati, nemojte se sputavati – vaše su šanse veće nego inače. Mudrim savjetima mogli biste spojiti ljubavni par koji je privremeno razdvojen. Ma koliko vaše poslovne obaveze bile zahtjevne, to vas neće spriječiti da večer provedite izvan kuće. I bit ćete u pravu - treba vam dobar provod.