Dnevni horoskop za petak 16. listopada: Lava čeka uzbudljiva večer, Blizanci su puni energije

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete pritisnuti velikim očekivanjima nadređenih ili poslovnih partnera, pa ćete se naći u stisci s vremenom i pred velikim izazovima. Osjećat ćete nezadovoljstvo partnerovim postupcima pa biste se mogli povući u sebe. Poradite li na komunikaciji, oslobodit ćete se strahova. Budite fleksibilniji u prihvaćanju tuđih načina razmišljanja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u doticaju s velikim brojem ljudi. Ponašajte se spontano, ali budite obzirni. Možda ćete morati izvoditi radove u kući i pritom se koordinirati s ukućanima. Neki će planirati selidbu ili život u drugom gradu. Zbližit ćete se s osobom do koje vam je stalo, pa ćete imati prilike pokazati se u najboljem svjetlu i time zadobiti njene simpatije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Priljev energije upućuje na nepresušnu radnu snagu i dobro podnošenje raznih napora. Imat ćete snage cijeli dan provesti na nogama i raditi, a da se ne umorite. Što se financija tiče, pripremite se na naplatu računa, iznenadnih ili neplaniranih troškova. Neki će biti vezani uz obrazovanje djece, pa bi u tu svrhu mogli posuditi novac.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Otvoreno ćete izražavati nestrpljenje po pitanju nekih poslova ili osoba. Iritirat će vas navike pojedinaca pa ćete njihove mane promatrati kroz povećalo. U silnoj želji da sve napravite kako treba, izložit ćete nepotrebnom pritisku ljude oko sebe. U obiteljskom krugu očekuju vas obaveze. Morat ćete se nečega odreći u korist drugih.

Foto: Vadym Drobot

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete biti zadovoljni razvojem poslovne situacije, a otvoreno negodovanje može vas udaljiti od ključnih ljudi i aktualnih zbivanja. Više sreće pratit će vas u ljubavnom ili društvenom životu, kojima ćete nadoknaditi poslovno nezadovoljstvo. Večernji izlazak od kojega nećete previše očekivati mogao bi promijeniti vaš ljubavni status.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Do izražaja će doći vaša kreativnost. Osjećat ćete se ispunjeno baveći se stvarima koje vam čine zadovoljstvo. Glavom će vam prolaziti originalne ideje, a oni hrabriji krenut će u njihovo ostvarenje. Ljubav će biti vaša pokretačka snaga, pa će mnogi poduzeti nove korake kako bi se više približili ili udovoljili partneru.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brzopletim postupcima uznemirit ćete partnera i njegovo strpljenje dovesti na kušnju. Ako ste neke odluke donijeli sami, bilo bi vrijeme da ih iznesete svom partneru. Neki bi se mogli naći kao svjedoci napete situacije ili događaja. Sami procijenite koliko vam se isplati umiješati, ili je ipak bolje da zavađene strane same riješe svoj problem.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Porast samopouzdanja pozitivno će se odraziti u poslovnim pregovorima. Tako će se neki u pravo vrijeme naći uz osobe koje im mogu osigurati nove poslove ili im pomoći da se zaposle. Slobodni će s više ljubavnog žara pristupiti simpatiji, a večerašnji izlazak mogao bi ispuniti vaša očekivanja. Shvatit ćete da ste se zaljubili.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Posjećivat ćete poslovnice pošta ili banaka, plaćati pristigle račune ili se odlučiti za kupnju na zajam. Možete neplanirano potrošiti veći novčani iznos, ali isto tako i naplatiti stari dug ili račun. Intenzivirat ćete neke kontakte i biti sposobni razumjeti druge ljude i situacije u kojoj se nalaze. Intuicija će vas besprijekorno služiti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rado ćete prihvaćati pozive na kavu ili izlazak te nazočiti društvenim zbivanjima. Naći ćete vrijeme za omiljenu sportsku aktivnost, a s partnerima nerijetko sklapati poslove ili kovati planove za budućnost. Iako će vam način života ostavljati premalo vremena za ljubavni život, zadržat ćete dobar odnos s partnerom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogli biste na neugodan način shvatiti tko vam je zapravo prijatelj. Pazite kome povjeravate svoje intimne tajne, kako vam se nepromišljenost ne bi vratila. Udvarat će vam se osoba do koje vam nije stalo, pa biste nehotice mogli povrijediti drugu stranu ili odaslati krive znakove. Izdvojite vrijeme samo za sebe i sredite misli.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za sklapanje novih prijateljstava ili ulaska u nove ljubavne veze. Ne propuštajte večernji izlazak jer bi vam mogao proširiti vidike. Osoba iz prijateljskog kruga tražit će vas manji ustupak ili pomoć. Izađite joj ususret! Zaljubljeni će tražiti prigodu za novi susret. Ne plašite se neuspjeha i ne posustajte pred ciljem!