Dnevni horoskop za petak 19. lipnja: Bikovi neka popuste, a Strijelcima ide u ljubavi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za nove ljubavne početke. Ako ste zapostavili partnera, razveselite ga malim darom ili se potrudite da večer provedete u romantičnom ugođaju. Mnoge će pokretati kreativna energija pa ako ste zbog nedostatka slobodnog vremena zanemarili hobije, razmišljat ćete da se s nekima od njih intenzivnije bavite.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Netko će vas zagnjaviti svojim problemima, ali neće imati sluha poslušati što vas muči. Zasmetat će vas odsustvo suosjećajnost kod te osobe. Ako ste poduzeli građevinske radove u svome domu, nagledajte što i kako rade izvođači kako biste izbjegli njihovu nemarnost. Odnosi sa starijim ukućanima bit će napeti – popustite malo.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poželjet ćete u svoj život unijeti više promjene i izazova. Radit ćete nešto što vas veseli, a neki će nov intelektualni poticaj pronaći u čitanju knjiga, pletenju, crtanju, sviranju i sl. Nije isključeno da tako steknete novo društvom, pa tako i novu simpatiju. Rođaku ili susjedu morat ćete u nečemu izići ususret.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Rješavat ćete novčanu problematiku s partnerom i reprogramirati životne troškove. Iako vam je ljubavni život pun strasti i zanosa, skloni ste pretjerivanju i naporni svom partneru. Ako ste tek ušli u vezu, ne raspitujte se o partnerovoj prošlosti i njegovim bivšim vezama jer ćete ostaviti loš dojam.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Društveni odnosi zadovoljit će vaša očekivanja. Privlačit će vas duhovite osobe s kojima možete povesti neobavezne razgovore. Plijenit ćete pozornost svojim širokim načinom razmišljanja, pa će vas mnogi smatrati lucidnima i inteligentnima. Nekom ćete savjetima pomoći da shvati uzroke svojih problema.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete voditi više računa o osobama s kojima poslujete. Ako ste jedan od kandidata za bolje radno mjesto, nemojte to govoriti na sva usta. Pozornost će vam biti raspršena. Morat ćete imati potpunu tišinu za koncentraciju, no čini se da mira nećete imati ni na poslu, ali ni kod kuće. Danas će previše ljudi tražiti vašu pozornost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planetarni utjecaji su sve više na vašoj strani, pa ih iskoristite za otklanjanje problematičnih životnih situacija. Vodite li parnicu, sudski proces ili imate neki drugi problem pravne prirode, sada bi se sve moglo okrenuti u vašu korist. U ljubavi ne okolišajte jer je simpatiji već pomalo dosadila vaša neodlučnost.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete proturječnih osjećaja i dekoncentrirani. U nekim situacijama nećete znati kako reagirati ili jednostavno nećete imati volje. Vaše ponašanje odavat će dojam osobe koja je svime zasićena i želi svoga mira. Netko veseo i spontan ipak će vam uspjeti izmamiti osmijeh i učiniti da se osjećate bolje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Partner sve otvorenije iskazuje želju za životom u dvoje, dok se oni u braku relativno dobro slažu. Ako vaš odnos potresa kriza, ima nade za nove početke, ali jedino ako ćete biti strpljivi. Zbog poslova u drugom gradu krenut ćete na put, a bit će i onih među vama koji će danas krenuti na ljetovanje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete razdražljivi pa će vam biti teško djelovati smireno u situacijama koje vas iritiraju. Jedni će se žaliti na nesanicu, a drugi na tjeskobu. Intuitivno ćete predosjetiti neke događaje, pa vam se na kućnim vratima može pojaviti osoba o kojoj ste razmišljali samo nekoliko minuta ranije. Pazite koliko novca trošite!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Umorit će vas međuljudski kontakti. Mogli biste sudjelovati u svađi vama dragih osoba, no bit će vam teško zauzeti pravu stranu. Pustite da posvađani sami riješe svoj problem. Ljubavni partner zamjerit će vam zbog neispunjenog obećanja, a imat ćete i vi štošta toga dodati na račun njegovog ponašanja prema vama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Najviše zbivanja očekuje vas na radnom mjestu. Mogli biste se raspravljati s kolegom i posvađati se oko situacije koja nema veze s poslom. Pojedinosti iz svog obiteljskog života nemojte iznositi pred drugima. Ako ste roditelj, razmatrat ćete ideju da svojoj djeci nabavite kućnog ljubimca, ali vodite računa o njihovoj dobi i zrelosti.