Dnevni horoskop za petak 20. veljače: Mladi Bikovi se inate, a Lav upoznaje nekog zanimljivog

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Predstoji vam iznimno uspješan dan ispunjen pozitivnom energijom i dobrim vijestima. Pravo je vrijeme za obnovu zapostavljenih prijateljstava ili dovršetak poslova koji su dugo bili na čekanju. Ako ste sami, mogla bi vas privući osoba druge generacije, no razlika u godinama bit će vam posve nebitna.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Obiteljska događanja i zahtjevi bližnjih oduzet će vam dragocjeno slobodno vrijeme. Mlađi pripadnici znaka mogli bi ući u konflikte s autoritetima zbog inata i kasnih izlazaka. Osjetit ćete zasićenje u komunikaciji s ljudima, pa će vam večer u krugu najuže obitelji ili u samoći zapravo najbolje odgovarati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vjera u vlastite sposobnosti omogućit će vam da situaciju okrenete u svoju korist. Uz dobru organizaciju, dan će proteći u ugodnom tonu i bez nepotrebnog stresa. Idealno je vrijeme za povjerljive razgovore; skupite hrabrost i priznajte simpatiji što osjećate, jer bi vam iskrenost mogla biti uzvraćena.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Koncentracija vam je danas slabija strana, a komunikacija s okolinom teče otežano. Iako vas obaveze prisiljavaju na odricanja, ustrajte u radu kako biste dokazali svoju vrijednost. Financijska situacija nalaže strogu štedljivost – počnite već danas odvajati novac sa strane za planirano ljetovanje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susret s intrigantnom osobom unijet će svježinu u vaš emotivni život. Zajednički interesi postat će nepresušan izvor inspiracije za oboje. Planirate li večernji izlazak, opustite se i prepustite zabavi bez suvišnih briga. Važne ljubavne razgovore nemojte odgađati – danas je zvjezdana podrška na vašoj strani.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Osjećat ćete nezadovoljstvo partnerovim odlukama, ali pokušajte izbjeći otvorene sukobe. Intuicija će vas nepogrešivo voditi u procjeni ljudi koji vas okružuju. Pripazite na novčanik jer su mogući nepredviđeni troškovi popravaka u kući ili na vozilu. Zdravstveno, obratite pažnju na probavni sustav.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete u središtu pozornosti, vodeći glavnu riječ na društvenim događanjima, no to će sa sobom donijeti i dozu stresa. Večer ćete dočekati iscrpljeni pa je važno da pronađete trenutak za obitelj. Postoje li nakupljeni problemi u domu, poduzmite konkretne korake kako biste ponovno uspostavili narušeni mir.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Novi kontakti otvorit će vam vrata prema ostvarenju davnih ambicija. Iako će promjene zahtijevati brzu prilagodbu, krajnji rezultat donijet će vam veliko zadovoljstvo. Slučajni susret sa simpatijom mogao bi vas izbaciti iz takta – budite otvoreni i šarmantni, ali pazite da ne budete previše izravni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U novim vezama strast doseže vrhunac, dok će oni u dugim odnosima uživati u stabilnosti. Na poslu vlada opuštena atmosfera, idealna za završetak zaostalih zadataka uz kavu s kolegama. Imate li djecu, maksimalno ćete se posvetiti njihovim potrebama i pružiti im potrebnu podršku u školskim obavezama.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Rad u kućnom okruženju bit će otežan zbog manjka mira i čestih ometanja. Iako su mogući manji novčani priljevi, novac ćete trošiti brže nego što biste htjeli. Fokus će vam biti na otplati dugova i ulaganjima. U bračnim odnosima izbjegavajte prkosnu šutnju jer tvrdoglavost samo produbljuje postojeće nesuglasice.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Otvaraju vam se izvrsne poslovne prilike za napredak i dokazivanje. Mogli biste primiti vijest koju dugo očekujete ili se iznenada otisnuti na put. Uz malo truda lako ćete izgladiti nesuglasice s partnerom i pronaći zajednički jezik. Zaokružite ovaj dinamičan dan večernjim izlaskom koji će vas osvježiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Unatoč osjećaju umora, bit ćete iznimno produktivni i riješiti bitna pravna ili imovinska pitanja. Posebno zadovoljstvo pronaći ćete u sportskim aktivnostima i igri s najmlađima. Teško ćete odoljeti sezonskim sniženjima, pa pripazite da vas kupovna groznica ne odvede u preveliki minus na računu.