Dnevni horoskop za petak 25. travnja: Ovan uživa u ljubavi, a Bik se bori s troškovima

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Premalo će biti trenutaka koje ćete moći provesti u samoći ili miru svoga doma. Stoga se pripremite na zvonjavu telefona ili goste na vratima stana. Na osjećajnom planu bit će ugodnih trenutaka. Osoba u koju ste zaljubljeni priredit će vam ugodno iznenađenje. Ako ste već neko vrijeme u vezi, pokazat će želju za zajedničkim životom.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Rješavajte ljubavne probleme, ne dopustite da mali problem preraste u krupan. Oprostite sebi svoje pogreške i krenite dalje. Neki će razmišljati o promjeni posla, drugi će muku mučiti s osjetljivim zdravljem. Nepovoljan Marsov utjecaj izlaže vas napetostima i iscrpljujućim situacijama. Ojačajte organizam vitaminskim pripravcima!

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Izbjegavajte dugotrajno sjedenje i rutinske aktivnosti koje vas živciraju. Dobro će vam doći boravak na svježem zraku. Najveće zadovoljstvo predstavljat će vam druženje s ljudima, telefonski razgovori s prijateljima i ispijanje kava. Imate li školarca, trebat će vašu pomoć u učenju, a nije naodmet potražiti pomoć instruktora.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete predani obavezama, no ne trudite se biti savršeni. Iscrpljivat će vas svađe s partnerom, pa je najpametnije izbjegavati rasprave i držati se ležernih tema. Ne oslanjajte se na pomoć kolega. Želite li dovršiti zadatke u planiranom roku i uraditi ono što se od vas očekuje, oslonite se isključivo na sebe.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ravnoteža i smirenost omogućit će vam da se dobro osjećate. Bez teškoća ćete ostvariti planirano. Kreirat ćete velike ljubavne planove, čak i ako niste u najboljim odnosima s partnerom. Druga će strana slijediti vaš primjer pa će odnos koji je možda i bio problematičan, odjednom zasjati u novom, romantičnom ruhu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuju vas povećani troškovi. Morat ćete platiti neke usluge, izdvojiti novac za ljetovanje ili financijski pomoći nekom u obitelji. Odnosi s prijateljima i članovima obitelji, bit će promjenjivi i neskladni. Prepustite partneru inicijativu i ne prigovarajte mu ako nešto ne bude onako kako je zamislio.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti u najboljoj psihofizičkoj formi, a umor ćete osjećati već od jutra. Srećom, jenjavat će prema večeri pa ćete i sami shvatiti da se radi o kratkotrajnom pogoršanju raspoloženja. Stoga izbjegavajte razgovore o osjetljivim temama, a nemojte ni preuveličavati probleme. Zaustavite se na vrijeme i okrenite sve na šalu!

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Velika količina poslova iziskivat će bolju koncentraciju i organizaciju. Stoga ne gubite vrijeme na nebitne aktivnosti i isprazne razgovore. Izbjegavajte zagušljive i sparne prostorije, više brinite o sebi i svojem zdravlju. Moguće su promjene na radnom mjestu koje će i vas zahvatiti. Neki od vas danas će raditi prekovremeno.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete druželjubivi pa ćete spontano ulaziti u razgovore s nepoznatima. Ne oklijevajte simpatiji staviti do znanja koliko vam znači i što priželjkujete. Slobodnima predstoji večer u kojoj će uživati u flertu i znakovitim osmijesima. No ako je to odnos koji je tek na početku, ne stavljajte pred drugu stranu prevelika očekivanja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

U dobroj ste tjelesnoj formi, no pripazite se psihičkog iscrpljivanja. Od jutra ćete biti osjetljivi pa ćete sve primati ka srcu. Izbjegavajte ulaganja i rizične pothvate. Povucite se gdje se osjećate najsigurniji, pokušajte izbjeći obiteljske svađe. Prema večernjim satima položaj Mjeseca bit će povoljniji pa ćete biti raspoloženiji.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Želja za promjenom potaknut će vas da na nov način pristupite sebi i problemima koji vas okružuju. Tražit ćete uzroke, analizirati sami sebe i pitati se jeste li neke situacije u životu mogli bolje urediti. No kako ste po prirodi veliki realist, brzo ćete shvatiti da ne možete baš uvijek sve kontrolirati.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Koncentracija vam neće biti najbolja, ali vam zato ne manjka tjelesne snage pa možete pratiti i zahtjevniji radni tempo. Financije će se naći u središtu zanimanja. Možda će vas djelatnik u banci ponukati da razmislite o novim načinima štednje ili ćete od nekog posuditi novac, pokušavajući riješiti barem jedan dio svojih dugovanja.